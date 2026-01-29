Locul a început să fie curățat pentru că reprezenta un pericol pentru sportivi.

De câțiva ani, pe râul Cerna există un baraj plutitor care oprește deșeurile ce pot ajunge în Dunăre. Doar că acesta nu face față cantității mari de plastice ce vin din amonte.

Barajul plutitor nu face față

Vasilică Sanda – inginer Apele Române Banat: „Astea nu se opreau aici dacă nu era un baraj plutitor, altfel, vă dați seama, era tot golful Cernei și în Orșova plin. Dacă mai scapă câte un plutitor din ăsta, după ce terminăm operațiunea, cu barca mergem, facem controlul la toată faleza și adunăm.”

Localnic: „Dincolo de Herculane, de acolo se aruncă, se colectează și se vine cu ele aici, e o chestie foarte veche.”

Localnic: „Nu are ce să facă acolo pe Cerna ca să nu mai vină, mai ales când vine apa mare, topiri de zăpezi.”

Adrian Cican – primar orașul Orșova: „Anul trecut a fost groaznic la acele viituri să avem și animale aduse la acest baraj, a fost și pe timp de vară, când descompunerea a dat un miros care era greu de suportat.”

Din apă sunt scoși inclusiv bușteni, ce ar reprezenta un adevărat pericol pentru sportivii din lotul național de canotaj care se antrenează în zonă.

Buștenii pun sportivii în pericol

Cristian Maliș – antrenor al lotului național de canotaj: „Un impact cu un buștean la viteză maximă înseamnă răsturnare, spargerea ambarcațiunii, înseamnă periclitarea securității sportivului, chiar și viața, mai ales pe vremea asta.”

Amenzile pentru cei care sunt prinși că aruncă gunoaie în râu pornesc de la 150 de mii de lei, însă autoritățile îi găsesc rar pe vinovați.

