Chiriile au crescut cu aproape 10% la nivel național. Cererea depășește oferta, mai ales în orașele mari

Chiriile s-au majorat cu aproape 10% de la un an la altul la nivel național. August este luna de vârf pentru acest domeniu, iar în acest an cererea pare mai mare decât în trecut.

Pe lângă studenții care își caută cazare, sunt și tot mai mulți români care nu-și mai cumpără o locuință din cauza majorării TVA și a variantei închirierii. Însă, puterea de cumpărare nu ține pasul cu scumpirile.

Bucureștiul are acum cele mai mari chirii din întreaga țară, iar cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere.

În București, chiriile au urcat cu 9% în august 2025 comparativ cu august 2024, de la 550 la 600 de euro. La Cluj-Napoca, chiria a trecut de pragul de 575 de euro, după creșteri de 5%.

În Brașov nu sunt schimbări, în timp ce în Timișoara, Constanța și Iași proprietarii cer, în medie, cu 10% mai mult decât anul trecut.

Dacă tarifele s-au mărit cu 10%, salariul mediu net a crescut cu doar 7 procente în același interval. Iar inflația a crescut cu 7,8%.

Daniel Crainic, specialist imobiliare: „În condițiile în care cresc cheltuielile tuturor, bineînțeles că și un proprietar care are o astfel de resursă, un apartament de închiriat, o privește ca pe o resursă de venit suplimentar și va încerca să maximizeze acest venit suplimentar.”

Cererea a crescut cu 27 de procente numai pe o platformă de anunțuri imobiliare de la o lună la alta.

Monica Dudău, reprezentant platformă de anunțuri imobiliare: „Acest lucru se întâmplă practic pentru că avem această creștere a cotei TVA și o parte dintre oameni se vor reorienta către proprietățile vechi. O parte cred că vor rămâne în chirie cel puțin pe termen scurt.”

Christian Tudorache, agenție imobiliară: „Cererea este un pic mai mare decât oferta și aici sunt două cauze principale: odată apartamentele care sunt puse în piață pentru regim hotelier și odată proprietățile care nu au mai fost renovate de foarte mult timp.”

În Brașov, numărul unităților în regim hotelier aproape s-a dublat în ultimii ani. Dacă în 2021 erau aproximativ 1.200 de proprietăți, acum sunt în jur de 2.000.

