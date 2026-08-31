„În perioada 24-30 august, Ministerul Apărării Naționale a gestionat și informat public cu privire la 11 situații înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul național, în contextul atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene”, au transmis, luni, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, potrivit News.ro.

Ei au menționat că cele mai multe situații au vizat detectarea și monitorizarea de către sistemele de supraveghere ale MApN a unor ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în special în zona Vâlcove - Insula Șerpilor.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României pe 24 august

„În dimineața zilei de 24 august, o dronă venită dinspre Republica Moldova a pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, elemente ale acesteia au fost identificate în curtea unei proprietăți din localitatea Ciușlea, județul Vrancea. De asemenea, în zona localității Plauru, județul Tulcea, au fost identificate și ridicate de o echipă EOD resturi de dronă, în urma unui incendiu produs pe malul brațului Chilia”, a precizat sursa citată.

Ministerul Apărării a adăugat că principalele repere ale săptămânii trecute au fost: 11 situații referitoare la incidente cu drone, o pătrundere confirmată a unei drone în spațiul aerian național, două situații în care au fost identificate sau ridicate elemente/resturi de drone pe teritoriul României; mai multe situații de detectare și monitorizare a unor ținte aeriene în proximitatea frontierei cu România.