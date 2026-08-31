Băiețelul de numai 3 ani a fost observat de vecini pe pervazul unui geam de la etajul 1 al unui bloc de locuit din Baia Mare. Imediat, aceștia au sunat la 112 și au cerut ajutorul salvatorilor.

Până la sosirea lor, însă, oamenii s-au mobilizat și au ieșit cu o pătură pe care au întins-o, gata să acționeze și să îl prindă pe copil în cazul în care acesta s-ar fi destabilizat și căzut în gol. În imaginile surprinse de martori, se vede cum băiețelul stă în genunchi pe pervazul îngust, iar în spatele lui geamul este larg deschis.

Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit și au reușit să îl recupereze în siguranță pe micuț. În acest caz s-a sesizat și poliția, care a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, după ce în timpul cercetărilor au descoperit că mama băiețelului ar fi plecat de acasă și l-ar fi lăsat fără supraveghere.

De asemenea, a fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș. Potrivit celor de acolo, mama și copilul sunt cetățeni ucrainenei, iar ancheta continuă.