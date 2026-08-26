Intervenția tehnică din localitatea Teliu, desfășurată în perioada 20 – 22 august 2026, a lăsat întregul sat fără apă. Motivul: lucrări de modernizare a forajelor și înlocuirea unei pompe avariate la o stație de pompare.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, autoritățile au amplasat trei cisterne cu apă în puncte cheie ale localității: „Str. Crișan nr. 155", „Str. Horia nr. 257" și „Str. Gării nr. 930". Însă, gestul de solidaritate s-a lovit de un obstacol neașteptat.

„Dorim să tragem un semnal de alarmă, deoarece două din cisternele pe care le-am pus atunci la dispoziție, au fost vandalizate." Pagubele sunt consistente: „cauciucuri tăiate", „robinet rupt", „stopuri sparte" și „roți directoare deformate" a transmis compania Apa Brașov. Practic, recipientele care ar fi trebuit să fie un sprijin pentru comunitate au ajuns să fie distruse de chiar cei care ar fi trebuit să beneficieze de ele.

„Îi rugăm pe toți clienții noștri, ca atunci când apa este oprită din motive tehnice, iar cisternele sunt puse la dispoziție tocmai pentru a le oferi cantitatea necesară de apă, să trateze cu respect aceste recipiente, deoarece sunt folosite doar pentru ajutor rapid și eficient", transmit reprezentanții, într-un apel la responsabilitate adresat comunității.