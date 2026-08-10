Minorii au fost sancționați contravențional cu o amendă de 200 de lei, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru distrugerea sau semnalizarea falsă.

Incidentul a avut loc pe 9 august, când polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost sesizați că persoane necunoscute ar fi amplasat o dală de beton pe mecanismul de rulare și ar fi ridicat un capac de protecție de la mecanismul de schimbare a unui macaz. Obiectele respective au fost lovite de un tren de marfă aparținând unui operator feroviar.

Copiii, aduși la Poliție cu părinții

În urma investigațiilor, polițiștii i-au identificat pe cei trei minori bănuiți de comiterea faptei. Verificările au fost continuate în prezența reprezentanților legali, iar în cauză a fost aplicată o sancțiune contravențională conform Legii nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Amenda aplicată a fost de 200 de lei.