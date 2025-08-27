Cetățeni moldoveni, oficiali și jurnaliști, amenințați cu moartea în preajma Zilei Independenței. Anunțul Poliției

Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au devenit țintele unor amenințări cu moartea, anunță miercuri Inspectoratul General al Poliției (IGP) din R.Moldova.

Poliția moldovenească a transmis aceste informații într-un context tensionat care precedă sărbătorirea a 34 de ani de la proclamarea independenței țării.

Tentativă de intimidare și compromitere

Autoritățile moldovene califică aceste acțiuni drept o provocare deliberată îndreptată împotriva evenimentelor oficiale. Potrivit IGP, acțiunile reprezintă o „tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii", conform agenției MOLDPRES, preluată de Agerpres.

Amenințările vin în preajma unei zile simbolice pentru Republica Moldova, care marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea Independenței, votată de Parlament la 27 august 1991.

Inspectoratul General al Poliției a lansat un apel urgent către populație pentru raportarea oricăror mesaje similare. „Îndemnăm populația (...) să sesizeze poliția în caz că au recepționat astfel de mesaje. Ofițerii de investigație dețin deja mai multe informații în acest sens și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate".

Context politic tensionat

Amenințările survin într-un moment delicat pentru Republica Moldova, în contextul în care țara se pregătește să găzduiască mai multe evenimente festive organizate cu ocazia Zilei Independenței, atât în Capitală, cât și în alte localități din țară.

Importanța momentului este subliniată și de prezența unor lideri europeni de rang înalt. În a doua parte a zilei, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați la Chișinău.

