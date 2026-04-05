Cei care nu sunt neapărat pasionați ai sporturilor de iarnă, au făcut fotografii și s-au bucurat de o zi splendidă de relaxare, în mijlocul naturii.

Crestele înzăpezite ale Bucegilor, proiectate pe cerul de un albastru care-ți tăie răsuflarea: este imaginea care anunță ziua perfectă pentru schi. Nu puțini au rezistat acestei porniri, așa că parcarea de la gondola din Sinaia s-a umplut încă de dimineață.

Cei sosiți mai târziu și-au lăsat mașina pe un drum forestier, și au pornit spre pârtie.

La 2000 de metri altitudine, zăpada are peste un metru. Pârtiile din Valea Dorului și Valea Soarelui au fost pline.

Schiori: „E minunat. Zăpadă, târziu în primăvară.” (...)

„E foarte bine pentru perioada asta. Dacă aş avea unde să-mi las geaca aş sta şi la mânecă scurtă.”

Soții Niculaie au lăsat primăvara acasă, la Ploiești, și au dat o fugă până la Sinaia ca să fotografieze zăpada și să le-o trimită nepoților din Spania.

Gabriel Niculae, turist: „Floricelele au răsărit, zambilele soţiei, ghioceii… dar aici e zăpadă iar soţia a dorit neapărat să mergem sus să vedem zăpada”

Ingrid Niculae, turistă: „Mă bucur din suflet că am trăit așa ceva, până acum n-am mai văzut zăpada de Florii, iți dă o stare extraordinară!”

Iar alți turiști au venit din București să se bucure de sărbătoare: „Am fost la mănăstire la slujba de Florii şi acum mâncam pește iar soţul pentru că nu posteşte are cârnaţi și whisky”

Pe pârtie s-au înregistrat și câteva accidente ușoare. Salvamontiștii ne roagă să fim atenți.

Gheorghe Dogaru, salvamontist Sinaia: „Este aglomerat, turiştii să aibă grijă să nu dea unul în altul, zăpada se topeşte de la căldură şi apar accidente”

Administratorii domeniului schiabil spun că sunt șanse mari ca la Sinaia să se schieze și weekendul viitor.