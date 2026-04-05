„Din păcate, este în stare critică. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical", a precizat oficialul, la Antena 3, arată news.ro.

Rogobete a evitat să facă pronosticuri despre starea antrenorului Mircea Lucescu: „Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical".

Fostul selecționer al echipei naționale a fost transferat duminică noapte în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, după ce aritmiile cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.