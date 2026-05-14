Sunt acuzați că ar fi emis retroactiv niște documente pentru a justifica o deplasare oficială. Actele ar fi fost întocmite astfel încât consilierul lui Savin să își poată recupera permisul suspendat după ce a condus cu viteză și a fost oprit de polițiști. După rețineri și percheziții, procurorii au decis plasarea celor trei, sub control judiciar.

Timp de 3 ore șeful Autorității Vamale Române Mihai Savin a dat explicații în fața anchetatorilor într-un dosar în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la uz de fals. În același caz au fost audiați consilierul lui Savin și Directorul Vămii Galați.

Corespondent PRO TV: „S-au făcut percheziții atât aici, la sediul central al Autorității Vamale Române din capitală, la Direcția Regională Vamală Galați, dar și la domiciliile celor 3 persoane vizate. Anchetatorii au verificat în special birourile acestora pentru a găsi documente despre care există suspiciuni că au fost întocmite ilegal”.

Totul ar fi pornit după un control în trafic, în luna martie. Mașina în care se aflau consilierul și directorul de la Galați a fost oprită de polițiști, în județului Ialomița. Viteza mare cu care ar fi circulat și faptul că girofarul era pornit nu ar fi avut justificare au considerat agenții, deși respectivii invocau o misiune urgentă. Drept consecință, consilierului de la București aflat la volan, i-a fost suspendat permisul.

Corespondent PRO TV: „Mihai Savin ar fi ar emis un ordin de misiune care să confirme că acea deplasare era oficială și urgentă. Procurorii bănuiesc însă că actul fals ar fi fost făcut după acel incident, folosit că probă în instanță, pentru redobândirea permisului angajatului său.”

Mihai Savin conduce Autoritatea Vamală Română din luna ianuarie.