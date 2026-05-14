În același timp, Senatul l-a confirmat pe Kevin Warsh ca viitor președinte al Rezervei Federale (Fed), relatează euronews.com.

Costurile de împrumut pe termen lung ale Statelor Unite au urcat la niveluri nemaivăzute dinaintea crizei financiare globale, după ce Trezoreria a scos la licitație obligațiuni pe 30 de ani în valoare de 25 de miliarde de dolari (21,3 miliarde de euro), la un randament maxim de 5,058%, potrivit datelor oficiale ale instituției.

Vânzarea a avut loc la doar câteva ore după ce Senatul SUA a votat confirmarea fostului guvernator al Fed, Kevin Warsh, ca nou președinte al băncii centrale, înlocuindu-l pe Jerome Powell.

Rezultatul licitației a complicat imediat contextul în care Warsh își începe mandatul la conducerea băncii centrale, subliniind presiunea cu care se confruntă factorii de decizie într-un moment în care inflația este în creștere.

Joi, obligațiunile americane pe 30 de ani se tranzacționau la un randament de 5,02%, iar titlurile de stat pe 10 ani aveau un randament de 4,44%.

Datele privind inflația din SUA publicate la începutul acestei săptămâni au arătat că prețurile de consum au crescut cu 3,8% față de aprilie 2025, pe fondul războiului de 10 săptămâni cu Iranul, care a împins în sus costurile energiei și a îndepărtat inflația de ținta de 2% a Rezervei Federale.

Datele privind prețurile de producție au indicat, de asemenea, presiuni persistente asupra costurilor în economie, întărind așteptările că banca centrală ar putea întâmpina dificultăți în relaxarea rapidă a politicii monetare.

Creșterea randamentelor obligațiunilor de stat are implicații ample pentru economie, deoarece influențează costurile de finanțare pentru creditele ipotecare, datoriile corporative și alte forme de creditare.

Randamentele ridicate pe termen lung pot crește și costurile de finanțare ale guvernului SUA, într-un moment în care datoria publică se apropie de 40 de trilioane de dolari (34,1 trilioane de euro).

Investitorii sunt tot mai îngrijorați că o combinație între creșterea economică rezistentă, prețurile ridicate la energie și împrumuturile guvernamentale susținute ar putea menține presiunile inflaționiste, în ciuda a doi ani de politică monetară restrictivă.

Faptul că randamentul obligațiunilor americane de referință pe 30 de ani a depășit pragul de 5% are și o valoare simbolică, acest nivel fiind atins ultima dată în 2007, înainte de izbucnirea crizei financiare globale.

Deși condițiile actuale de piață diferă semnificativ față de acea perioadă, această evoluție evidențiază totuși reevaluarea puternică ce a avut loc pe piețele globale de obligațiuni în ultimii doi ani.

Kevin Warsh moștenește un mediu dificil de politică monetară

Kevin Warsh preia conducerea Rezervei Federale într-un moment delicat pentru economia americană.

Fostul bancher de la Morgan Stanley și fost guvernator al Fed a susținut anterior necesitatea menținerii credibilității băncii centrale în combaterea inflației, dar și reforme privind strategia de comunicare și politicile legate de bilanțul instituției.

Confirmarea lui Warsh vine într-un moment în care piețele financiare sunt împărțite în privința modului în care Rezerva Federală ar trebui să răspundă presiunilor inflaționiste persistente.

Unii investitori cred că dobânzile vor trebui să rămână ridicate pentru o perioadă mai lungă, în timp ce alții avertizează că menținerea unor condiții monetare restrictive prea mult timp ar putea afecta serios creșterea economică și piața muncii.

Principalul factor care alimentează creșterea inflației este perturbarea actuală a piețelor globale de energie cauzată de războiul cu Iranul, ceea ce lasă banca centrală dependentă de evoluțiile geopolitice și reduce capacitatea acesteia de a controla eficient situația.

Analiștii au declarat că licitația Trezoreriei de miercuri a ilustrat provocarea imediată cu care se confruntă viitorul șef al Fed.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor pot contribui la înăsprirea condițiilor financiare fără noi majorări de dobândă din partea băncii centrale, însă pot amplifica și riscurile pentru gospodăriile, companiile și chiar guvernul federal, toate puternic îndatorate.

Pentru Warsh, reacția pieței a fost un prim semnal că restabilirea încrederii privind controlul inflației ar putea fi mai complicată decât simpla menținere a ratelor dobânzilor la niveluri restrictive.