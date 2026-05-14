Este o inițiativă a platformei fiideajutor.ro, un ONG al Mitropoliei, care a înființat o bucătărie socială mobilă. În fiecare zi de joi, voluntarii bisericii își propun să hrănească 500 de nevoiași. Iar până la finalul anului să extindă campania și în județele vecine, Neamț și Botoșani.

Bucătăria socială mobilă a fost așezată în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Pentru început, organizatorii vor oferi în jur de 500 de porții de mâncare în fiecare zi de joi, în Iași. Dar își propun să o poată folosi și în cazul unor intervenții umanitare, când localități întregi au nevoie de mâncare. Primii beneficiari au primit joi un pachet cu piept de pui marinat și cartofi copți la cuptor. O femeie are 9 copii și le-a mulțumit preoților pentru ajutor.

Florina Rotariu, mamă: „Pentru noi e binecuvântat pentru că noi mâncarea asta nu o luăm permanent.”

Reporter: „Reușiți să faceți 3 mese pe zi pentru toată lumea?”

Florina Rotariu: „Nu. Astăzi, de exemplu, am avut 16 lei și am luat doi covridoguri, biscuiți și câte o sticlă de apă. Dacă aveam asta la școală era wow. Nu mai pleca băiatul de 11 ani flămând la școală.”

Pentru toți cei care s-au așezat la rând, pachetele au fost de ajutor.

Femeie: „Este foarte bine-venit.”

Reporter: „Cum vă descurcați în viața de zi cu zi?”

Femeie: „Nu chiar așa bine.”

Masa caldă este posibilă din donații

Masa oferită gratuit și bucătăria mobilă sunt posibile din donațiile făcute pe platforma fiideajutor.ro, acolo unde oamenii bisericii propun publicului să contribuie pentru mai multe inițiative sociale.

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB: „Dacă fiecare ar da din puținul pe care îl are, atunci acest puțin se cumulează cu puținul altuia și reușim să hrănim oameni care sunt într-o situație vulnerabilă. Am cunoscut mulți oameni care mi-au spus că au fost zile când nu au avut ce pune pe masa copiilor mei. Au serviciu, dar poate au cheltuieli mari, poate au rate mari, poate sunt într-un moment dificil.”

Diana Ciocan, organizator: „Cei care doresc să ne ajute o pot face accesând platforma fiideajutor.ro pe pagina 5 pâini și 2 pești, unde pot deveni donatori susținând financiar mesele calde sau pot înscrie un beneficiar care are nevoie de ajutor.”

Donațiile pentru sprijinirea proiectului Hrană pentru toți pot fi făcute online sau la orice POS instalat de organizatori în curtea Catedralei Mitropolitane. Până la finalul anului, preoții își propun să extindă proiectul și în județele vecine, Neamț și Botoșani.