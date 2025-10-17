Cum s-au descurcat rezerviștii la exerciții, deși unii nu au mai văzut o armă de 30 de ani. „Avem o vârstă, avem o slujbă”

17-10-2025 | 20:24
Peste 2.000 de rezerviști din București si Ilfov s-au întors vineri în poligon după chiar și 30 de ani de când au făcut armata. Unii s-au descurcat chiar bine, deși nu au mai pus mâna pe o armă de decenii.

Ovidiu Oanță

A fost ultima zi din cel mai mare exercițiu de mobilizare organizat de MApN pentru a testa pregătirea populației pentru apărare.

Ședința de tragere cu pistoale mitralieră de calibru 7.62 a fost momentul culminant pentru cei peste 2.000 de rezerviști care au ajuns în poligonul de la Coada Izvorului, județul Prahova. Oameni în toată firea, unii trecuți de 50 de ani, au retrăit milităria la propriu.

Reporter: „De câtă vreme nu ați mai tras?”

Rezervist: „Din 96-97”.

Militar rezervist: „Acum 20 și ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Și eu m-am gândit prima dată, avem o vârstă, avem o slujbă, avem copii acasă și nu înțelegeam. Practic, acum dacă este un exercițiu în care se mai repetă niște instrucțiuni, trageri, sunt utile.

Rezervist: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului, dar să stăm undeva într-un foișor, să tragem. Ced că suntem eficienți față de cei care sunt în urma noastră, care nu au făcut Armata”.

A făcut față cu brio pregătirii și tragerilor și o fostă angajată a Ministerului Apărării.

Reporter: „În vremea când ați activat în minister ați mai trecut prin poligon, ați mai tras cu arma?”

Rezervistă: „Da”.

Reporter: „Și credeți că ați rămas cu deprinderile de atunci sau trebuie să le redobândiți?”

Rezervistă: „Ar fi interesant să mi le reamintesc”.

Peste 90% dintre rezerviștii din Capitală și Ilfov au răspuns prezent

În cele patru zile de mobilizare au răspuns prezent peste 90% dintre rezerviștii din Capitală și Ilfov, unii chemați de pe o zi pe alta.

Colonelul Mihai Bășțescu, directorul exercițiului MOBEX B-IF-25: „Ne bazăm pe ei, încă o dată, ceea ce remarcăm noi la ei, pe lângă moralul ridicat, acest spirit cetățenesc”.

Ministrul Apărării Naționale a urmărit personal pregătirea rezerviștilor în poligon. A fost exersată și acordarea primului ajutor cu ajutorul unor manechine care reproduc în cel mai mic detaliu rănile din teatrele de operații.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Armata română este o armată profesionistă care, în caz de Doamne, ferește! se bazează și pe o rezervă operațională. Acum, realitatea este că rezerva operațională este îmbătrânită. Media rezervei operaționale este la 48 de ani”.

Ionuț Moșteanu susține că legea care va introduce serviciul militar voluntar ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului, iar primii militari ar putea fi încorporați la anul.

Imagine șocantă după explozia din Rahova. O victimă a făcut semn cu mâna, de sub dărâmături. VIDEO

