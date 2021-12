Cei mai mari investitor străini în România rămân tot românii din străinătate care trimit bani familiilor de acasă

Suntem printre țările din Uniune în care întră cele mai mari sume de peste hotare, raportat la produsul intern brut.

Estimările specialiștilor de la Banca Națională arată că până la final de an România vă aduna peste 5 miliarde de euro doar de la muncitorii cu rezidența în alte țări.

De loc din Iași, Liviu Manole, muncește de mai bine de 10 ani în Marea Britanie. Trimite lunar acasă cel puțin 500 lire, adică aproape 3 mii de lei. O parte din bani acoperă o rată, iar restul, cheltuielile familiei.

Liviu Manole, român stabilit în Marea Britanie: „Trimit lunar acasă o sumă de bani pe care o am din 2008. În cazul meu am trimis undeva la 500 de lire lunar, înmulțiți cu 11 ani și 11x 12, nu am făcut niciodată un calcul."

Tot în Regatul Unit muncește și Cristian Dumitescu. Acesta este taximetrist. Soția primește lunar de la el o mie de lire.

Cristian Dumitrescu, român stabilit în Marea Britanie: „Pentru a-mi putea întreține familia și cei doi copii, în România nu avem posibilitățile pe care le avem în Anglia. Trimit lunar după posibilități. De multe ori se întâmplă să trimitem și la două-trei luni. Vă dați seama că fiecare copil, are nevoie de haine, mai face și un sport."

În acest moment, cei mai mulți dintre românii plecați în străinătate locuiesc în Italia, unde un sfert din totalul rezidenților străini sunt conaționali. În cifre, vorbim de peste un milion de români. Românii reprezintă cea mai mare minoritate nu doar în Italia, ci și în Spania și Marea Britanie. Tot de aici vin și cei mai mulți bani.

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR: „Putem spune că cel mai mare investitor străin în România sunt muncitorii români care trimit bani acasă. Ei trimit bani puțini, dar sunt mulți. Ca sume absolute, Germania este pe primul loc, apoi urmează Italia, Spania și Franța. Și, desigur, Marea Brtanie, care este aproape la nivelul Germaniei. România este cumva dependentă de aceste intrări de valută, care fac bine economiei."

Și ca să vă faceți o idee, România nu reușește să atragă aceeași sumă din fonduri europene, mare parte nerambursabile.

Cel mai recent studiu Eurostat arată că suntem printre țările în care ajung cei mai mulți bani de la muncitorii străini stabiliți în străinătate.

Conform unui raport Eurostat în anul 2020, banii trimiși de ai noștri aflați la muncă au reprezentat 1,4 la sută din pib în condițiile în care a fost un an complicat economic din cauza pandemiei.

Anul acesta, românii au trasnferat și mai mult cum se întâmplă înaintea crizei sanitare. Adică în jur de 5 miliarde de euro.

Într-o situație asemănătoare sunt Croația și Letonia. La polul opus, banii care pleacă din Franța și Spania aduc un deficit PIB-ului.