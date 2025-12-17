Ceață densă și risc de ghețus pe drumuri din aproape jumătate de țară. Viziblitatea scade sub 50 de metri

Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii că, miercuri seară, ceața densă afectează mai multe drumuri din 17 județe, iar condițiile locale pot favoriza formarea ghețușului.

Potrivit sursei citate, în unele locuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe multe artere rutiere din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova şi Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri.

Recomandările polițiștilor

În funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului. Poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, mai avertizează Infotrafic.

