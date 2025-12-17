Ceață densă și risc de ghețus pe drumuri din aproape jumătate de țară. Viziblitatea scade sub 50 de metri

17-12-2025 | 19:50
ceata trafic

Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii că, miercuri seară, ceața densă afectează mai multe drumuri din 17 județe, iar condițiile locale pot favoriza formarea ghețușului.

Aura Trif

Potrivit sursei citate, în unele locuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe multe artere rutiere din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova şi Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri.

Recomandările polițiștilor

În funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului. Poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, mai avertizează Infotrafic.

vladimir putin
Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace
Bolile cardiovasculare fac ravagii în UE: Comisia Europeană lansează „Safe Hearts Plan” pentru a preveni milioane de decese

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-12-2025 19:50

Preşedintele CFA România: Impozitul minim este „un TVA pe steroizi". Soluţia: eliminarea lui şi creşterea salariului minim
Preşedintele CFA România: Impozitul minim este „un TVA pe steroizi". Soluţia: eliminarea lui şi creşterea salariului minim

Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Putin denunță „isteria" Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace
Putin denunță „isteria" Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace

Vladimir Putin cataloghează eforturile Occidentului de a se pregăti pentru război drept "isterie" și "minciună".

Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina
Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" ţările europene să "abandoneze ideea" de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina.

Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni" vor să prăduiască Rusia
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni" vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

