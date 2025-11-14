Ceața a blocat activitatea aeroportului din Craiova. Două aeronave nu au putut ateriza și au fost redirecționate

Stiri actuale
14-11-2025 | 20:13
×
Codul embed a fost copiat

Activitatea aeroportului din Craiova a fost blocată din cauza ceții. Două aeronave, una venind de la Madrid și cealaltă de la Milano, nu au putut ateriza joi noapte și au fost direcționate spre Sibiu, respectiv Cluj.

autor
Gigi Ciuncanu,  Roxana Vlădășel

Problemele au continuat dimineața, când zborurile spre Londra, Bari și Dortmund nu au mai avut loc, din cauza vizibilității care era sub 50 de metri.

Reprezentanții aerogării au transmis că pasagerii au avut de ales între o reprogramare a zborului pe alt aeroport sau restituirea banilor.

Pe lângă județul Dolj, coduri galbene de ceață au fost emise pe parcursul zilei și pentru Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Botoșani.

Femei agresate sexual în autobuz, în Brașov. Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu

Sursa: Pro TV

Etichete: aeroport, craiova, ceata,

Dată publicare: 14-11-2025 20:13

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Ceața lăptoasă a dat peste cap traficul aerian. Zboruri anulate sau întârziate la Iași. „Unul a fost deviat la Suceava”
Stiri actuale
Ceața lăptoasă a dat peste cap traficul aerian. Zboruri anulate sau întârziate la Iași. „Unul a fost deviat la Suceava”

O ceață lăptoasă de noiembrie a adus probleme atât la sol cât și în aer. Dimineață, în Iași, 15 zboruri au avut întârziere, iar cinci au fost anulate.

Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă
Stiri externe
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.  

Turiștii cu zboruri anulate ar putea primi banii în 14 zile. Se pregătesc reguli noi pentru despăgubirea pasagerilor
Stiri actuale
Turiștii cu zboruri anulate ar putea primi banii în 14 zile. Se pregătesc reguli noi pentru despăgubirea pasagerilor

Este vârf de sezon, iar odată cu aglomerația din aeroporturi apar și întârzierile sau chiar anulările curselor aviatice.

Recomandări
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28