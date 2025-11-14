Ceața a blocat activitatea aeroportului din Craiova. Două aeronave nu au putut ateriza și au fost redirecționate

Activitatea aeroportului din Craiova a fost blocată din cauza ceții. Două aeronave, una venind de la Madrid și cealaltă de la Milano, nu au putut ateriza joi noapte și au fost direcționate spre Sibiu, respectiv Cluj.

Problemele au continuat dimineața, când zborurile spre Londra, Bari și Dortmund nu au mai avut loc, din cauza vizibilității care era sub 50 de metri.

Reprezentanții aerogării au transmis că pasagerii au avut de ales între o reprogramare a zborului pe alt aeroport sau restituirea banilor.

Pe lângă județul Dolj, coduri galbene de ceață au fost emise pe parcursul zilei și pentru Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Botoșani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













