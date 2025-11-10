Ceața lăptoasă a dat peste cap traficul aerian. Zboruri anulate sau întârziate la Iași. „Unul a fost deviat la Suceava”

10-11-2025 | 19:35
O ceață lăptoasă de noiembrie a adus probleme atât la sol cât și în aer. Dimineață, în Iași, 15 zboruri au avut întârziere, iar cinci au fost anulate.

Elena Bejinaru

Un avion a fost redirecționat pe aeroportul din Suceava. Pasagerii s-au întors dezamăgiți acasă, ori au așteptat în aeroport cu orele.

Vizibilitatea pe pista aeroportului din Iași a fost de 100 de metri pe verticală sub limita minimă necesară pentru aterizarea și decolarea în siguranță. Așadar sute de călători au primit o veste proasta. 5 zboruri către și dinspre capitala au fost anulate.

Tânăr: „Trebuia să merg la București cu un avion la 5 dimineața. Eram cu serviciul, e sâcâitor."

Bărbat: „Ne-a modificat biletele pe mâine dimineața. Și un cost mare. S-au pierdut legăturile în primul rând, aveam și tren. Eu sunt de la Botoșani”.

Alte 15 curse au plecat aproape de prânz când ceața s-a mai risipit. Cele mai mari întârzieri s-au înregistrat pentru zborurile spre Paris, Bruxelles și Veneția.

Bărbat: „Speram să nu fie mai mult de cât ceea ce ne-au spus. Speram să nu crească."

Elena Troia, purtător de cuvânt Aeroportul din Iași:Cea mai mare întârziere a fost pe un zbor de Paris de 4 ore. Un zbor de Polonia a fost deviat pe aeroportul din Suceava."

S-a circulat în condiții de vizibilitate redusă de sub 50 de metri și pe A0, A1, A2, A3 și A7 dar și pe șosele din 16 județe. Meteorologii au emis doar luni 18 coduri nowcasting de ceață în toată țara și spun că situația se poate repetă.

Gina Tiron, meteorolog previzionist Direcția Meteorologică Regională Moldova: „Vor mai fi condiții de ceață și mâine dimineață și miercuri, în schimb de joi vremea va deveni general frumoasă."

Minimele vor oscila între -4 și 10 grade Celsius.

Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul: Dacă legea rămâne neaplicată, nu rezolvi nimic

Aglomerația de Black Friday din magazine și de pe internet s-a mutat acum în depozitele curierilor, dar și pe șosele. Valul de comenzi, din weekendul prelungit al reducerilor a scos în trafic mii de curieri care au alergat între adrese.

