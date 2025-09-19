Președintele Cehiei a rămas impresionat de România după vacanța pe motocicletă. „Aș recomanda-o tuturor”

Întors dintr-o vacanță în România, președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a arătat impresionat de frumusețea țării. A străbătut o parte din România pe motocicletă și a fost încântat de peisaje și de bunătatea oamenilor.

Acum, el recomandă țara noastră tuturor. Președintele ceh a călătorit cu trenul până la Košice, în Slovacia, de unde a continuat pe motocicletă prin Ungaria, până în România. A vizitat Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul, Transalpina și Cimitirul Vesel. A fost însoțit doar de câțiva prieteni și de un minim de securitate, părând un grup obișnuit de turiști.

În fiecare loc, și-a făcut timp să admire peisajele și să fotografieze. A făcut chiar și o baie într-un lac, înconjurat de munți. A fost surprins în imagini inclusiv într-un supermarket din România sau hrănind câinii întâlniți pe drum.

Recomandare din partea unui șef de stat

Într-un interviu pentru publicația cehă iDNES, președintele Pavel a declarat: „Aș recomanda tuturor România. Uneori avem prejudecăți că este o țară încremenită în timp, dar, de fapt, este o țară frumoasă, cu mulți oameni plăcuți și locuri foarte frumoase. Cred că dacă oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții aceia au în continuare ceva sălbatic și, în același timp, foarte prietenos, ceea ce probabil că astăzi nu se mai găsește aproape nicăieri”.

În total, a parcurs peste 3.000 de kilometri pe motocicletă. Pe drum, a ajutat, alături de un doctor, și un bolnav de epilepsie pe care l-a întâlnit.

Postarea unui utilizator pe platforma X: „Mergi la un supermarket în România și îl întâlnești pe Petr Pavel, care își pune cumpărăturile într-o cutie la casa de marcat... Nu e ficțiune, e vorba de președintele nostru, versiunea 2025.”

În vârstă de 63 de ani, Petr Pavel a fost șef al Statului Major General al Forțelor Armate Cehe și președintele Comitetului militar al NATO, fiind ales președinte al țării în 2023.

