Președintele Cehiei a rămas impresionat de România după vacanța pe motocicletă. „Aș recomanda-o tuturor”

Stiri actuale
19-09-2025 | 20:11
×
Codul embed a fost copiat

Întors dintr-o vacanță în România, președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a arătat impresionat de frumusețea țării. A străbătut o parte din România pe motocicletă și a fost încântat de peisaje și de bunătatea oamenilor.

autor
Bianca Ghiță

Acum, el recomandă țara noastră tuturor. Președintele ceh a călătorit cu trenul până la Košice, în Slovacia, de unde a continuat pe motocicletă prin Ungaria, până în România. A vizitat Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul, Transalpina și Cimitirul Vesel. A fost însoțit doar de câțiva prieteni și de un minim de securitate, părând un grup obișnuit de turiști.

În fiecare loc, și-a făcut timp să admire peisajele și să fotografieze. A făcut chiar și o baie într-un lac, înconjurat de munți. A fost surprins în imagini inclusiv într-un supermarket din România sau hrănind câinii întâlniți pe drum.

Recomandare din partea unui șef de stat

Într-un interviu pentru publicația cehă iDNES, președintele Pavel a declarat: „Aș recomanda tuturor România. Uneori avem prejudecăți că este o țară încremenită în timp, dar, de fapt, este o țară frumoasă, cu mulți oameni plăcuți și locuri foarte frumoase. Cred că dacă oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții aceia au în continuare ceva sălbatic și, în același timp, foarte prietenos, ceea ce probabil că astăzi nu se mai găsește aproape nicăieri”.

În total, a parcurs peste 3.000 de kilometri pe motocicletă. Pe drum, a ajutat, alături de un doctor, și un bolnav de epilepsie pe care l-a întâlnit.

Citește și
petr pavel
Președintele Cehiei, în mijlocul mulțimii la concertul AC/DC din Praga. Cum a fost suprins | FOTO

Postarea unui utilizator pe platforma X: „Mergi la un supermarket în România și îl întâlnești pe Petr Pavel, care își pune cumpărăturile într-o cutie la casa de marcat... Nu e ficțiune, e vorba de președintele nostru, versiunea 2025.”

În vârstă de 63 de ani, Petr Pavel a fost șef al Statului Major General al Forțelor Armate Cehe și președintele Comitetului militar al NATO, fiind ales președinte al țării în 2023.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, vizita, cehia, Petr Pavel,

Dată publicare: 19-09-2025 20:10

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Președintele Cehiei: „Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a-și asigura supraviețuirea”
Stiri externe
Președintele Cehiei: „Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a-și asigura supraviețuirea”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, consideră că ocuparea de către Rusia a unor teritorii din Ucraina este un preț acceptabil pentru supraviețuirea acesteia.

Președintele Cehiei, în mijlocul mulțimii la concertul AC/DC din Praga. Cum a fost suprins | FOTO
Stiri externe
Președintele Cehiei, în mijlocul mulțimii la concertul AC/DC din Praga. Cum a fost suprins | FOTO

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost văzut într-o mulțime de 60.000 de spectatori la concertul AC/DC din Praga. A fost surprins cu berea în mănă, iar imaginile au stârnit reacții pe social-media.

Rusia continuă atacurile masive în Ucraina. O staţie de gaze în flăcări la Sudja, în regiunea rusă Kursk | Video
Stiri externe
Rusia continuă atacurile masive în Ucraina. O staţie de gaze în flăcări la Sudja, în regiunea rusă Kursk | Video

Oraşul-port Odesa din sudul Ucrainei a fost vizat începând de joi seara de un atac masiv cu drone care a lăsat o parte a oraşului în flăcări şi care a avut loc exact când preşedintele ceh Petr Pavel se afla într-o vizită în acest oraş, scrie AFP.

Președintele Cehiei respinge ideea formării unei armate a Uniunii Europene și susține un pilon NATO mai puternic
Stiri externe
Președintele Cehiei respinge ideea formării unei armate a Uniunii Europene și susține un pilon NATO mai puternic

Președintele ceh Petr Pavel, fost președinte al Comitetului Militar al NATO, consideră că Europa ar trebui să negocieze cu SUA pentru a dezvolta în continuare pilonul european al NATO.

Președintele Cehiei: Europa se află la începutul unei lungi confruntări cu Rusia. Trebuie să stabilim granițe clare
Stiri externe
Președintele Cehiei: Europa se află la începutul unei lungi confruntări cu Rusia. Trebuie să stabilim granițe clare

Rusia va face rău Europei şi nu se va mulţumi să ia doar o parte din Ucraina, a avertizat preşedintele ceh Petr Pavel într-un interviu acordat ziarului austriac Die Presse.

Recomandări
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani
Stiri actuale
Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

Salariile bugetarilor pun cea mai mare presiune pe bugetul României, arată un raport al Consiliului Concurenței. Creșterile din ultimii 10 ani au triplat lefurile din sectorul public, în timp ce diferențele față de privat rămân mari.

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă
Stiri Politice
Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă

Înainte ca Guvernul să ia o decizie privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, premierul i-a chemat la discuții și pe reprezentanții marilor magazine.

Top citite
1 Donald Trump
Getty
Stiri externe
Cum poate fi obligat Putin să se retragă din Ucraina. Trump: „Nu va avea de ales”
2 Titus Corlăţean PSD
Inquam Photos / George Calin
Stiri Politice
Un candidat la șefia PSD spune că „guvernarea era şi mai coerentă” dacă social-democrații nu intrau în coaliție
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani de undeva
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Septembrie 2025

49:52

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28