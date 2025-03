Rusia continuă atacurile masive în Ucraina. O staţie de gaze în flăcări la Sudja, în regiunea rusă Kursk | Video

"Odesa este în flăcări, drone ruse au lovit obiective civile în oraş", a scris Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale a Ucrainei, pe Telegram. Există răniţi, potrivit lui Iermak, care nu a oferit însă alte detalii.

A massive UAV attack hit Odessa, with drones using a new tactic: waiting at sea, forming a “herd,” and then diving sharply from over 2,000 meters. The attack targeted the Epicenter shopping center, causing a fire. Ukrainian media reports the drones were impossible to shoot down pic.twitter.com/rEkKxPHMdw