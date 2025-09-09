Un președinte a venit pe ascuns în România. Orașul în care a fost văzut. Și primărița a fost surprinsă

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost surprins pe străzile din Craiova. Oficialul și-a petrecut vacanța, însoțit de garda personală și un român pentru sprijin, în caz de nevoie.

După ce a traversat Moldova și Ardealul, Petr Pavel a ajuns în Oltenia, fiind văzut pe străzile Craiovei. Un martor a povestit pe platforma X despre întâlnirea surprinzătoare cu președintele ceh.

„Cei de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris internautul în postarea sa pe X.

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY — ???????? doratul - little bastard ???????? (@dorulets) September 8, 2025

Lia Olguța Vasilescu nu știa de vizita oficialului ceh

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că vizita președintelui Cehiei, Petr Pavel, în oraș a luat autoritățile locale prin surprindere.

„În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova spunând ca urmează să ajungă în oraș o echipă de la televiziunea națională din Cehia și vrea niște recomandări turistice. Cum ne-am obișnuit cu astfel de vizite (tocmai ce a plecat o echipă de la televiziunea națională din Grecia), nu ni s-a părut nimic ciudat.”, a explicat Vasilescu.

Potrivit primarului, echipa presupusă nu a dorit însoțire oficială și a solicitat doar sprijin dacă ar fi avut nevoie. Abia în dimineața vizitei, autoritățile au aflat că nu era vorba despre o echipă de televiziune, ci despre președintele Petr Pavel.

„Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!”, a adăugat primarul.

