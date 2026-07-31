Cu identitatea protejată, pilotul a vorbit despre misiune și colaborarea strânsă cu colegii lui.

Pilot: „Una s-a lăsat repede doborâtă, iar alta poate pentru un timp mai mare decât la prima interceptare. Cooperarea înseamnă totul. De la tehnicul de bord, la controlul de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar, până la urmă, îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa: fiecare deget al mâinii ajută, la un moment dat, ca pumnul să fie strâns. Noi, de acolo, de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm!”

Între timp, radarele Armatei Române au detectat, joi seară, în jurul orei 21:00, o dronă militară în spațiul nostru aerian.

După 20 de secunde, drona a traversat frontiera spre Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Iar localnicii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert să se adăpostească.

Peste noapte a mai fost o alertă pentru mai multe ținte aeriene aflate în apropiere de graniță.