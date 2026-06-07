Incendiul a fost stins de către personalul unităţii înainte de sosirea pompierilor, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.

La faţa locului au fost mobilizate două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenţie Nr. 3 Corbu, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Totodată, au fost alertate serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din Tulgheş şi Corbu.

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul era lichidat de către personalul spitalului. Angajaţii unităţii au evacuat preventiv şi aproximativ 20 de pacienţi.

Potrivit primelor concluzii, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric produs la un corp de iluminat.

Pompierii acţionează pentru verificarea unor eventuale focare ascunse, a mai transmis sursa citată.