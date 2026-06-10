Procurorii și polițiștii au descins miercuri dimineaţă în unitatea sanitară după ce au primit informații că zeci de bolnavi vulnerabili erau supuși unor abuzuri înfiorătoare.

Corespondent PROTV: „Aici au fost aduși cei 23 de suspecți. Vorbim de asistente și infirmieri, să dea explicații de ce s-au purtat abuziv. Asta este una din cele patru acuzații cu acești bolnavi. De ce i-au lipsit de libertate în mod ilegal și de ce au făcut uz de fals. Și asta pentru că, în mod normal, potrivit legii, doar un medic poate să decidă dacă e nevoie de măsuri de contenție pentru un bolnav internat la un spital de psihiatrie.

Aceste măsuri se consemnează într-un registru. Aceste registre au fost cu siguranță percheziționate, ridicate ca probă de procurori și studiate pentru că ei au suspiciunea că în cazul unora dintre bolnavi s-au aplicat astfel de măsuri. Au fost imobilizați, legați de pat, deși nu era nevoie, iar în cazul altora au fost consemnate în mod nereal astfel de măsuri. Vorbim, așadar, de acuzații extrem de grave. Majoritatea suspecților, am încercat să stăm de vorbă cu ei, să-i întrebăm cum se apără, care este punctul lor de vedere. Nu au dorit să comenteze, au plecat. Asta înseamnă că au fost lăsați în libertate, dar sub control judiciar. În continuare, anchetatorii desfășoară activități și urmează, la finalul cercetărilor, să decidă dacă îi trimit sau nu în judecată pentru astfel de fapte. Potrivit conducerii spitalului, în acest moment în saloane sunt internate peste 100 de persoane.

Vorbim de internări voluntare, este un spital care primește pacienți doar voluntar și doar pacienți de peste 18 ani. Punctul de vedere al spitalului a fost că nu cunoaște nimic despre aceste acuzații și că totul s-a desfășurat așa cum prevede protocolul medical.”