Ce spun românii care trăiesc în Israel despre atacul Iranului: ”Nu am crezut că va exista un atac direct asupra Israelului”

Iranul a lansat sâmbătă-noapte un atac masiv asupra Israelului, cu sute de drone și rachete.

Imediat, spațiul aerian a fost închis în regiune și zeci de avioane israeliene au fost ridicate de la sol.

”Situația este mai optimistă decât aseară, pentru că am trecut o noapte foarte, foarte dificilă. S-a tras, s-a tras intens asupra Israelului și sigur că am stat cu teamă și cu emoții, dar din fericire, sistemul de apărare Cupola de Fier, Iron Dome, a reușit să respingă aceste atacuri. Doar o singură rachetă, din câte am înțeles, a reușit să cadă pe teritoriul israelian și deocamdată nu se mai trage către Israel.” - a spus Dragoș, duminică dimineață, la Știrile Pro TV.

Pro TV

”Locuim în zona de centru, la 30 km sud de Tel Aviv. Până la urmă ne-am petrecut noaptea în mod aproape normal, pentru că populația este pregătită de apărarea civilă de mult timp, mai ales în ultimele zile s-a pus accentul ca toată lumea să aibă camerele protejate verificate, că se închid bine, să fim aprovizionați, cine are nevoie de generatoare s-au cumpărat generatoare de curent electric. Populația este pregătită pentru cele mai grele și groznice scenarii, din punctul ăsta de vedere, așa că am așteptat să vedem ce se întâmplă. Sigur că da, cu emoție, dar pe de altă parte, avem mare încredere în sistemul de apărare al Israelului. Avem mare încredere în armata israeliană și sperăm că lucrurile nu vor degenera mai mult de atât.” - a mai spus românul stabilit în Israel.

Știrile Pro TV: Știați ce se întâmplă, dincolo de ce transmiteau televiziunile?

Dragoş Nelersa, român stabilit în Israel: ”Da, există o aplicație a apărării civile care transmite în mod real, în funcție de zona în care ești, îți transmite imediat care este situația, se trage, trebuie să intri în cel mai apropiat adăpost... Există adăposturi în toate orașele care sunt deschise la ora actuală. Deci cei care sunt surprinși de aceste atacuri pe stradă, afară - și nu sunt în propriile adăposturi - atunci se pot adăposti în aceste buncăre care sunt deschise de către primării. În principal, populația este foarte, foarte bine instruită pentru astfel de cazuri. Se știe în funcție de zona în care locuiești, câte minute ai din momentul în care a sunat alarma ca să te adăpostești. Sunt zone mai apropiate de graniță unde ai 30 de secunde, un minut să te adăpostești. În zonele astea de centru, aici, în centru, unde locuiesc eu, avem 9 minute din momentul în care sună alarma ca să ne adăpostim.

În zona de centru nu a sunat alarma azi noapte, spre norocul nostru, dar în orașele sudice și nord, bineînțeles în Ierusalim, a sunat alarma. S-au auzit bubuituri foarte puternice, pentru că s-a tras asupra Ierusalimului și rachetele de interceptare au prins aceste proiectile chiar deasupra Ierusalimului. S-au auzit bubuituri foarte puternice, au fost explozii deasupra Ierusalimului și bineînțeles că au sunat alarme.”

Știrile Pro TV: Ce cred oamenii despre atacurile de noaptea trecută?

Dragoş Nelersa, român stabilit în Israel: ”Au fost surprinzătoare, într-un fel. Nu, nu ne așteptam, nu credeam că va exista un atac direct de pe teritoriul iranian asupra Israelului. Este o declarație de război efectiv și nu, nu credeam că va merge chiar atât de departe această provocare. Am fost absolut uimiți când, încă de ieri după-amiază am fost anunțați că deja se închid școlile.

Am simțit că începe să se întâmple ceva, că se pregătește ceva. S-a anunțat că e posibil să se închidă și aeroportul. Astăzi trebuia să fie cea mai aglomerată zi de la 7 octombrie în aeroport și iată că cu greu își revin zborurile către Israel. Ne-a surprins, pur și simplu ne-a surprins acest atac direct, dar așa cum vă spuneam, suntem pregătiți pentru cele mai negre scenarii. Sperăm să nu se ajungă la ele. Pe de altă parte, fiecare și-a pregătit camera protejată, buncărul, adăpostul și ca să putem rezista mai multe zile în cazul în care nu va fi energie electrică în cazul în care va fi un atac care ne va afecta mai mult”.

Știrile Pro TV: Sunt mulți români în Israel, vă gândiți să veniți acasă? Există și această întrebare.

Dragoş Nelersa, român stabilit în Israel: ”Sunt foarte mulți români în Israel, dar marea majoritate și-au făcut o viață aici, au o familie. Eu am copiii în armată, nu mă mai pot gândi să plec în România, pentru că n-aș putea să las copiii aici, militari, și eu să plec acum. Aici este casa noastră, aici trăim și trebuie să ne descurcăm cu ce avem aici. Asta este situația pentru majoritatea celor care s-au stabilit în Israel.”

