Ce spun procurorii despre bătaia din Craiova: Altercație de amploare după „conflicte între două familii de etnie rromă”

Scandalul cu violenţe care a avut loc sâmbătă în Craiova în urma căruia un bărbat a decedat s-a produs pe fondul unor conflicte anterioare între două familii de etnie rromă, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Potrivit procurorilor, în timpul conflictului au fost avariate mai multe autoturisme şi pe bulevardul respectiv din Craiova s-a produs o stare generalizată de panică în rândul celor prezenţi, traficul rutier fiind oprit.

"Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj efectuează cercetări într-un dosar penal vizând săvârşirea infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, încăierare şi distrugere, eveniment care a acaparat atenţia publică în ultimele zile. În esenţă, în data de 13.09.2025, în jurul orelor 11.00, pe bulevardul Nicolae Romanescu din mun. Craiova, pe fondul unor conflicte anterioare între două familii de etnie rromă, a avut loc o altercaţie de o amploare deosebită, în sensul că participanţii la conflict s-au lovit reciproc, în mod repetat, cu obiecte contondente. În acest context, unul dintre bărbaţi a fost lovit cu un obiect înţepător într-o zonă vitală, ceea ce a condus în cele din urmă la decesul său la spital. De asemenea, în timpul conflictului au fost avariate mai multe autoturisme şi pe bulevardul respectiv din Craiova s-a produs o stare generalizată de panică în rândul celor prezenţi, traficul rutier fiind oprit", afirmă reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj într-un comunicat de presă.

Autorul infracţiunii de omor a fost identificat, iar acesta a fost arestat preventiv pentru comiterea infracţiunilor de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, au mai fost identificaţi alţi opt participanţi la conflict, dintre care şase s-au sustras cercetărilor până în prezent. În sarcina acestora a fost reţinută comiterea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"Precizăm faptul că, până în acest moment, urmărirea penală se efectuează din oficiu, nefiind depuse plângeri prealabile. În cursul zilei de 14.09.2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a formulat o propunere de arestare preventivă pentru toţi cei nouă bărbaţi, iar propunerea a fost admisă şi s-a dispus arestarea preventivă pentru cei trei aflaţi în custodia poliţiei. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi şase bărbaţi, care s-au sustras cercetărilor, a fost începută procedura arestării în lipsă, fiind fixat termen de judecată în acest sens în data de 17.09.2025. În prezent, cercetările sunt continuate pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la comiterea infracţiunilor", se mai spune în comunicat.

