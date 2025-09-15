Polițiști și trupe speciale patrulează continuu după violențele din Craiova. „Nu s-au înțeles neamurile”

15-09-2025 | 20:40
Situația rămâne tensionată în Craiova după bătaia cu bâte dintre două clanuri interlope în urma căreia a murit un om. Anchetatorii au arestat duminică noapte trei suspecți.

Roxana Vlădășel

În zona în care au avut loc altercațiile, luptători din trupele speciale, polițiști și jandarmi, patrulează în permanență.

Marți seară, polițiștii au identificat patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor. Ele au fost ridicate de la priveghi. Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Anchetatorii au vizionat cadru cu cadru luptele din cartierul Romanești din Craiova și au identificat mai mulți suspecți, inclusiv în cazul bărbatului de 38 de ani, lovit și înjunghiat care s-a prăbușit secerat.

Trei indivizi au fost arestați preventiv: unul pentru omor și 2 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Alți doi participanți sunt căutați, iar trei se află sub pază la spital.

În plus, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare

Costache Bogdan, procuror Parchetul de pe Lângă Tribunalul Dolj: „Până în acest moment, urmărirea penală se efectuează din oficiu. Parchetul de pe Lângă Tribunalul Dolj a formulat o propunere de arestare preventivă pentru cei 9 bărbați, iar propunerea a fost admisă”.

Povestea în urma căreia s-a ajuns la crimă vine după un lung șir de amenințări și este deznodământul unei căsătorii eșuate.

În urmă cu doi ani, două familii au hotărât să-și căsătorească doi dintre copii. Părinții băiatului susțin că ar fi plătit 50.000 de euro. Tânărul mai are doi copii dintr-o altă relație.

După un an, fata - măritată la 16 ani - a fugit înapoi acasă, acuzându-l pe soțul ei și pe părinții acestuia că ar fi amenințat-o cu moartea. A obținut inclusiv un ordin de protecție pentru 6 luni.

Socrul mare a cerut banii înapoi dar nu i-ar fi primit. Au urmat numeroase scandaluri iar femeile din cele două clanuri nu mai ieșeau singure pe strada de teama amenințărilor.

Ileana Ion, soția unuia dintre cei implicați în scandal: „Ne-am dus la poliție, ne-am dus la Parchet, ne-am dus peste tot, am pus plângere, nu s-a luat nimic în considerație”.

Reporter: „Câți din familia dumneavoastră sunt în spital?”.

Ileana Ion, soția unuia dintre cei implicați în scandal: „Este bărbatu-meu și cumnatu-meu și mai sunt răniți”.

Romeo Timeriade, președinte Partida Romilor Pro Europa Dolj: „Nu am fost de acord și nu am fost niciodată de acord cu căsătoriile timpurii. Nu s-au înțeles neamurile. Până la urmă a murit un om”.

Trupele speciale, polițiștii și jandarmii patrulează și la această oră în zona unde a avut loc confruntarea, mai ales că cele două familii stau la doar câteva străzi una de cealaltă. Între timp, bărbatul ucis a fost dus acasă și urmează să fie înmormântat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-09-2025 20:27

