Trei bărbaţi au fost arestaţi în urma scandalului din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi. Decizia nu este definitivă

15-09-2025 | 14:21
crima craiova

Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Dolj în urma scandalului de sâmbătă, din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi. Decizia magistraţilor nu este definitivă.

Mihaela Ivăncică

De asemenea, instanţa a hotărât să respingă cererea de arestare preventivă în lipsă pentru alte şase persoane. Pentru acestea, s-a acordat termen pentru miercuri, atunci când vor fi citate la domiciliile lor.

Tribunalul Dolj a decis ca acei trei bărbaţi implicaţi în scandalul de sâmbătă din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit şi alte patru persoane au ajuns la spital, să fie arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Decizia instanței poate fi contestată în 48 de ore

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

De asemenea, instanţa a hotărât să disjungă cauza cu privire la alte şase persoane pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă în lipsă.

scoala
Profesor din Craiova, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani luni de zile. Fata a povestit calvarul colegilor

”Acordă termen de judecată la data de 17.09.2025, ora 11:00, pentru când se vor cita inculpaţii la domiciliile cunoscute, prin afişare la uşa instanţei şi se vor emite mandate de aducere pentru aceştia”, se arată în minuta instanţei.

Tribunalul Dolj a respins şi cererile formulate de avocaţii celor şase persoane ca acestea să fie arestate la domiciliu sau să fie cercetate sub control judiciar.

Sâmbătă, poliţiştii au fost anunţaţi că pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. Acolo s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, dar unele persoane au reuşit să fugă. La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor”, au afirmat poliţiştii.

Acuzații grave în urma incidentului

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului.

”Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, precum şi a altor doi bărbaţi, de 17 şi 47 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare. De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor”, au afirmat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Poliţiştii au anunţat că au fost extinse cercetările, pentru a se stabili dacă au fost şi alte persoane prezente la locul incidentului, în acel moment.

Sursa: News.ro

