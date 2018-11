Ce spun oamenii din Carcaliu, satul unde a fost găsit un Picasso. "Bă, da frumoşi tablourile alea"

Oamenii din Carcaliu, judeţul Tulcea, habar nu au avut timp de 5 ani că în satul lor se acunde un Picasso. Mulţi nici nu au azit de pictorul de origine spaniolă.

În urmă cu jumătate de deceniu, toată lumea civilizată arăta cu degetul spre Carcaliu, o localitate obscură din Tulcea, unde 7 picturi nepreţuite, furate din muzeul din Rotterdam, au fost puse pe foc de nişte hoţi ignoranţi. Colecţionari, artişti, iubitori de artă sau jurnalişti, toţi au râs de România şi-au numit arderea tablourilor o crimă împotriva umanităţii.

Sătenii din Carcaliu nu ştiau însă mai nimic despre Picasso, Matisse, Monet sau Gauguin şi nu înţelegeau de ce se face atâta zarvă. Iată ce s-a întâmplat când o echipă ProTv a mers, în 2013, în satul din Tulcea.

- Au ars?

- Au.

- Toţi?

- Le-a ars mă-sa lui Dogaru.

- Bă, da frumoşi tablourile alea.

REPORTER: Tu dacă le furai? Ce făceai cu ele?

- Eu nu le ardeam, eu le puneam în casă aşa.

Oameni simpli, fără prea multă şcoală, unii locuitori din Carcaliu habar n-au cine sunt pictorii care le-au făcut cunoscută comună în toata lumea.

“Picasso? Care Picasso? Nu ştiu, doamnă. Eu nu-s venit de mult aici. Dar Monet? Dacă nu-s venit de mult aici, n-am cum să-i ştiu.”

Din cauza sărăciei, în Carcaliu au rămas doar bătrânii. Tinerii au plecat în Italia, Olanda sau Belgia. Nu e de mirare că pe uliţe toată lumea merge pe biciclete trimise din ţările străinătate. De altfel, portretul comunităţii sărace şi neştiutoare de unde provine şi femeia care a a ars tablourile a fost făcut şi de procurori în rechizitoriu. Propoziţiile stârnesc însă şi zâmbete.

“Localitatea este una reprezentativă pentru comunitatea rusă din România. Sat de pescari în trecut, acum este parţial părăsit fiind locuit doar de bătrâni şi câţiva copii, din cauza migraţiei în masă “la muncă în străinătate”.”, scrie în rechizitoriu.

La cârciumă din sat subiectul furtului se discuta de zor în 2013. Picasso, Matisse sau Gaugain erau de-acum de-ai casei. “Cine a pictat? Pocaso. Pocaso? Am auzit la ProTV, la ştiri acolo, eram tot timpul atent. Cum vi se pare? Ăla e omul cu ochii închişi sau cu faţa închisă.”

Dacă ″Femeia cu Ochii închişi” de Lucian Freud nu le-a stârnit prea mult interesul sătenilor, „Capul de arlechin” al lui Picasso, regăsit după 5 ani, aproape că nu le-a plăcut deloc.

“Nu-i frumos! E urât, dacă îl găseam îl aruncăm. Asta era două milioane de euro. De euro? Şi ce reprezintă la ei asta? E autoportret. “Cap de arlechin”. E o caricatură. Şi dacă ştiam ce, eu puneam tabloul ăsta în casă? Urâţenia asta?”

Casa lui Radu Dogaru şi a mamei lui este cea mai arătoasă din sat. Cu camere de supraveghere şi finisaje aproape terminate, este păzită de o cunoştinţă. Sistemul video a fost montat la scurt timp după ce Radu Dogaru a fost arestat.

Iată ce-a declarat mama sa în faţa instanţei: „Am băgat coletul - sacul, în care erau împachetate cele şapte tablouri fără să-l mai desfac în soba, am pus câteva lemne, papucii, şoşonii din cauciuc cu care fusesem încălţată şi am aşteptat să ardă complet....A doua zi eu personal am curăţat soba scoţând cenuşă pe care am pus-o într-o roabă şi am lăsat-o în curte. ”

O parte din istoria artei ar fi ars într-una din sobele din această casă, aflată pe o stradă sărăcăcioasă din Carcaliu. Din nefericire, anchetatorii au fost mereu cu un pas în urma mamei principalului suspect. Înainte să fie arse, cele 7 tablouri au fost îngropate în cimitirul din localitate, unde am găsit-o pe Sophie, fotograf la un cotidian din Olanda.“ Ştim faptele ştim deja că au fost îngropate şi arse, acum vrem să dezvoltăm subiectul”,spune Sophie.

Anchetatorii au apelat chiar şi la Părintele Vasile, sperând că vor găsi tablourile. “Eu le-am zis enoriaşilor... zic.. uite-aşa, aşa, au venit băieţii şi mi-au zis că n-o să se întâmple nimic, cine ştie de tablouri sau unde sunt...”