În unele loturi au fost găsite reziduuri de pesticide, deși documentele prezentate la intrarea în țară arătau că produsele nu conțin deloc astfel de substanțe.

Inspectorii au verificat în total peste 200 de tone de legume și fructe vândute în magazine din capitală, dar și în județul Ilfov.

Bekesi Csaba Lajos, președintele ANPC: „Au constatat neconformități la 121 de tone. Au fost identificate într-o singură platformă de comercializare de tip angro, fapt pentru care pentru noi relevă amploarea acestui fenomen. Produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene, au fost însoțite de documente de analiză care atestau absența reziduurilor de pesticide. Cu toate acestea a fost confirmată prezența a trei substanțe active din categoria pesticidelor.”

Deși se încadrau în limitele maxime admise de lege, cele trei substanțe se acumulează în organism, iar specialiștii atrag atenția că pe parcursul vieții ingerăm mai multe amestecuri de pesticide care ne pot afecta pe termen lung.

Radu Țincu, specialist în toxicologie și anestezie: „Nu ne expunem doar la o singură substanță chimică, avem mai multe substanțe, astfel încât efectul dintre ele nu este cu adevărat cunoscut. Dacă vorbim de pesticide, s-a dovedit că acestea sunt corelate cu apariția unor patologii cronice degenerative, patologii neurologice sau diferite forme de cancer.”

Chiar și așa, specialiștii spun că asta nu înseamnă că trebuie să limităm consumul de fructe și legume. Există câteva măsuri pe care le putem lua și noi acasă.

Radu Țincu, specialist în toxicologie și anestezie: „Să achiziționăm fructe și legume din spațiul Uniunii Europene, pentru că avem mai multă legislație cu privire la limitele pentru pesticide. Să le spălăm foarte bine, abundent cu apă sau să le lăsăm scufundate timp de 20–30 de minute pentru a reduce prezența acestor substanțe pe suprafața fructelor și legumelor.”

Spre deosebire de produsele cultivate în Uniunea Europeană, legumele și fructele aduse din afara UE sunt verificate inițial pe baza documentelor prezentate de exportatori, care sunt obligați să facă analize pentru fiecare lot. Aleatoriu, 3% din loturi ajung să fie verificate și în laborator.

Corespondent Știrile PRO TV: „Inspectorii au descoperit și diferențe între categoria de calitate trecută în documente și caracteristicile reale ale produselor. Unele fructe și legume erau vândute la categoria de calitate superioară, deși nu respectau toate criteriile privind dimensiunea și aspectul. Iar consumatorii ajungeau să plătească mai mult pentru produse care nu corespundeau standardelor afișate.”

Comercianții respectivi au fost amendați, în total, cu 80.000 de lei.