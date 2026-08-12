Romeo Urjan a declarat, miercuri, că joi dimineaţa începe procedura de oprire controlată a Unităţii 2.

”Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a afirmat Romeo Urjan la Antena 3, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfăşura pe parcursul a câtorva ore.

”În jurul prânzului vom fi la putere zero şi deconectaţi de la Sistemul Energetic Naţional”, a mai afirmat Romeo Urjan.

Nuclearelectrica a anunţat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunţă că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Cum vrea România să acopere necesarul de energie după oprirea centralei de la Cernavodă

Pentru a menține echilibrul în Sistemul Energetic Național va fi nevoie așadar de importuri mai mari seara, când consumul crește, bineînțeles la prețuri uriașe.

De asemenea, Ministerul Energiei a anunțat că dacă va fi nevoie grupul Rovinari 4 va fi scos din rezervă și se poate apela și la capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica. Și ca ultimă măsură, se va putea limita consumul marilor consumatori industriali.

Expert: Consumatorii casnici nu ar trebui să fie afectaţi de închiderea reactoarelor de la Cernavodă

Consumatorii casnici nu ar trebui să fie afectaţi, atunci când reactorul 2 va fi scos din funcțiune, asta în condițiile în care reactorul 1 a fost închis la finalul lunii iulie, a explicat preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres.

„... În mod normal consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit, pentru că noi avem la vârf de consum undeva între 3.000 - 3.500 MWh la nivelul consumatorilor casnici. Avem o producţie fără Cernavodă care depăşeşte 5.000 - 5.400 MWh. Asta arată că în mod normal n-ar trebui să fie afectaţi consumatorii casnici”, a spus Chisăliţă. (VEZI declarația completă AICI )