Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Este deja cercetat

Un jandarm din Capitală este cercetat de superiorii săi după ce l-a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul marșului comemorativ al victimelor tragediei din clubul Colectiv.

Momentul a fost filmat și postat pe Facebook de Marian Rădună, bărbatul sancționat. Vineri, șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public, dar a susținut că el consideră că din punct de vedere legal, se putea da amendă pentru că nu ar fi fost respectate orele de desfășurare a evenimentelor.

Într-un comunicat de presă, șefii jandarmului au precizat că acesta „nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului - un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”.

Asta înseamnă că șefii Jandarmeriei, pe lângă faptul că și-au cerut scuze public, fac verificări dacă angajatul Ministerului de Interne a aplicat corect sancțiunea.

Jandarmul poate fi inclusiv demis dacă se constată că a afectat imaginea instituției pe care o reprezintă, dacă a aplicat abuziv o măsură sau a încălcat drepturile și libertățile cetățenilor.

Organizatorul marșului a anunțat deja că va contesta în instanță amenda pe care o consideră nelegală, ținând cont că a fost amendat după încheierea marșului pe care l-a organizat. Acesta îi reproșează jandarmului că nu cunoaște legea aplicată, care spune la articolul 3 că activitățile de comemorare nu trebuie declarate.

