Cei doi fredonează manele și se amuză pe marginea intentiei lor de a suspenda cât mai multe permise de conducere.

Clipul a apărut în ziua de Paște pe rețelele sociale, postat tocmai de agentul care a filmat aceste scene.

Opinia publică a reacționat, însă, destul de dur, pentru că polițiștii par să se distreze în legătură cu intenția lor de a suspenda cât mai multe permise de conducere.

Imaginile au ajuns și la șefii Inspectoratului de Poliție al județului Brăila, care au dispus demararea unei anchete interne.

Cei doi agenti, de 34 și 38 de ani, vor fi cercetați disciplinar și vor afla peste 30 de zile care sunt sancțiunile luate față de ei.

Conform statutului polițistului, acestea pot pleca de la o mustrare scrisă și pot ajunge până la diminuarea salariului sau amânarea promovării sau chiar destituirea.