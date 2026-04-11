Alerta a fost dată de un trecător în jurul orei 17:00, transmite news.ro.

Echipajul s-a deplasat imediat la fața locului. Un polițist a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la ușa apartamentului pentru a alerta locatarii. Intervenția promptă a oamenilor legii a dus la îndepărtarea copilului de pericol, arată sursa citată.

Verificările au stabilit că minorul era singur în acel moment, tatăl său aflându-se în baia locuinței.