Potrivit News.ro, imaginile cu cei doi au fost postate iniţial pe TikTok, ulterior fiind şterse.

În mașina de serviciu, în timp ce poliţiştii sunt îmbrăcaţi în uniformă se aud manele. Cei doi agenţi fredonează, iar unul dintre ei spune: ”Să sară permisele, să vină permisele”.

Potrivit presei locale, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de Înviere.

IPJ Brăila a reacţionat luni: ”Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila a dispus efectuarea de verificări, faţă de cei doi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”.