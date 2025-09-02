Ce pregătește Ministerul Sănătății în privința medicamentelor compensate la o lună după ce s-a impus CASS pentru pensii

Ministrul Sănătăţii a precizat că anul acesta nu vor fi schimbări în ceea ce priveşte medicamentele compensate. Spune că, după ce a fost impus CASS pentru pensii, nu i se pare normal ca oamenii să scoată din buzunar mai mulţi bani şi în farmacii.

„Pacientul trebuie să înţeleagă că anul acesta nu se va modifica nimic la nivelul de compensare. Pentru că este aberant ca la o lună de zile după ce am impus, mă rog, Ministerul Finanţelor, dar nu contează, e domeniul Sănătăţii, am impus CASS pentru pensii ca aceiaşi oameni să scoată bani suplimentari în farmacii. Eu, cât voi fi la Ministerul Sănătăţii, împreună cu susţinerea PSD, acest lucru nu se va întâmpla. Dar aici nu e o chestie politică”, a declarat Alexandru Rogobete, marţi seară, la Medika TV, scrie news.ro.

Listele de medicamente compensate vor fi actualizate

„După ce finalizăm pachetul 2 de măsuri, următoarele obiectiv este să actualizăm aceste liste de medicamente compensate. Nu a existat un acord. Până la urmă, Ministerul Sănătăţii iniţiază actul normativ, nu altcineva. Nu a existat o discuţie şi un acord final şi o discuţie transparentă cu reprezentanţii industriei, cu asociaţiile de pacienţi, cu societăţile profesionale, cu medici, cu cine doriţi dumneavoastră, lista de molecule care se mută dintr-o parte în alta de la un nivel altul de compensare. Este absolut necesară modificarea listei şi actualizarea ei. Însă nu există în momentul de faţă un acord pe ce molecule se mută dintr-o listă în alta. Va exista o actualizare a listelor, vom introduce molecule noi în listă, este absolut necesară această modificare, dar această acest act normativ care modifică listele va avea loc şi va fi scris şi pus în transparenţă”, a declarat Rogobete.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunat, Instituţia susţine că pacientul ar urma să plătească în plus 9 lei/cutie pentru respectivele medicamente.

