Ce pregătește Ministerul Sănătății în privința medicamentelor compensate la o lună după ce s-a impus CASS pentru pensii

Stiri actuale
02-09-2025 | 22:44
Începe proiectul pilot de vaccinare antigripală în farmacii. Însă nu prea sunt farmaciști care să vaccineze
StirilePROTV

Ministrul Sănătăţii a precizat că anul acesta nu vor fi schimbări în ceea ce priveşte medicamentele compensate. Spune că, după ce a fost impus CASS pentru pensii, nu i se pare normal ca oamenii să scoată din buzunar mai mulţi bani şi în farmacii.

autor
Sabrina Saghin

„Pacientul trebuie să înţeleagă că anul acesta nu se va modifica nimic la nivelul de compensare. Pentru că este aberant ca la o lună de zile după ce am impus, mă rog, Ministerul Finanţelor, dar nu contează, e domeniul Sănătăţii, am impus CASS pentru pensii ca aceiaşi oameni să scoată bani suplimentari în farmacii. Eu, cât voi fi la Ministerul Sănătăţii, împreună cu susţinerea PSD, acest lucru nu se va întâmpla. Dar aici nu e o chestie politică”, a declarat Alexandru Rogobete, marţi seară, la Medika TV, scrie news.ro.

Listele de medicamente compensate vor fi actualizate

„După ce finalizăm pachetul 2 de măsuri, următoarele obiectiv este să actualizăm aceste liste de medicamente compensate. Nu a existat un acord. Până la urmă, Ministerul Sănătăţii iniţiază actul normativ, nu altcineva. Nu a existat o discuţie şi un acord final şi o discuţie transparentă cu reprezentanţii industriei, cu asociaţiile de pacienţi, cu societăţile profesionale, cu medici, cu cine doriţi dumneavoastră, lista de molecule care se mută dintr-o parte în alta de la un nivel altul de compensare. Este absolut necesară modificarea listei şi actualizarea ei. Însă nu există în momentul de faţă un acord pe ce molecule se mută dintr-o listă în alta. Va exista o actualizare a listelor, vom introduce molecule noi în listă, este absolut necesară această modificare, dar această acest act normativ care modifică listele va avea loc şi va fi scris şi pus în transparenţă”, a declarat Rogobete.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunat, Instituţia susţine că pacientul ar urma să plătească în plus 9 lei/cutie pentru respectivele medicamente.

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul sanatatii, medicamente compensate, cass,

Dată publicare: 02-09-2025 22:44

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8 dintre cele 24 de spitale planificate prin PNRR vor mai fi finanțate astfel. Restul vor fi construite prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate.

Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, în acest moment, ministerul nu are în dezbatere publică și nu a inițiat vreun act normativ care să vizeze reducerea nivelului de compensare a medicamentelor.

Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Stiri actuale
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție
Stiri externe
Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție

Donald Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Declarațiile președintelui SUA vine în contextual în care ultimatumul pe care i l-a dat șefului de la Kremlin legat de războiul din Ucraina a expirat.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28