Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie. Poziția oficială a companiei

Stiri actuale
23-08-2025 | 12:57
Hidroelectrica
Inquam Photos / Octav Ganea

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice, a anunţat, sâmbătă, compania, într-un comunicat.

autor
Sabrina Saghin

Anunţul vine în urma unor informaţii apărute în presă, potrivit cărora Hidroelectrica „nu-şi mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienţii casnici doar din producţia proprie, ca urmare a numărului mare de consumatori care s-au portat în portofoliul său în ultimele luni, iar acest lucru poate duce în viitor la majorarea preţului de furnizare".

În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 - 1,14 lei/kWh, inclusiv cota de TVA de 21%, în funcţie de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din România.

„Achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor. Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie. Hidroelectrica îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi. Orice persoană interesată, care doreşte să devină client al Hidroelectrica este binevenită. Compania recomandă clienţilor săi şi publicului interesat să consulte site-ul oficial al companiei, precum şi să ţină cont doar de comunicatele oficiale. Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi", au transmis reprezentanţii companiei. 

Citește și
Barajul Vidraru
Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: energie electrica, tarife, hidroelectrica,

Dată publicare: 23-08-2025 12:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, din cauza modificării TVA
Stiri actuale
Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, din cauza modificării TVA

Sistemul de facturare al Hidroelectrica va fi indisponibil până în 10 august, deoarece sunt necesare modificări din cauza modificării TVA.

Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro
Stiri actuale
Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro

Hidroelectrica începe vineri golirea controlată a lacului de acumulare Vidraru, pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice. Procesul, primul de acest fel după 1974, se va încheia pe 28 februarie 2026.

Cât și-au donat din salarii șefii Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz. Suma strânsă în contul Ministerului Energiei
Stiri Politice
Cât și-au donat din salarii șefii Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz. Suma strânsă în contul Ministerului Energiei

Conducerile Nuclearelectrica, Hidroelectrica și Romgaz au donat o parte din salarii într-un cont al Ministerului Energiei, unde s-au strâns până acum circa 40.000 de lei, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.

Recomandări
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Stiri externe
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Donald Trump îi dă lui Vladimir Putin alte două săptămâni ca să ajungă la masa negocierilor cu Ucraina. Liderul american a declarat, vineri seară, că așteaptă o întâlnire între cei doi președinți.

Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților anunțat de IGSU
Stiri actuale
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților anunțat de IGSU

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Trei persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă, anunță IGSU.

Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Stiri actuale
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12