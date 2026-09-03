Este sezonul hamsiei și al stavridului, iar meduzele se strecoară în plasele cu pește.

În zori, pe cheiul dintre Agigea și Eforie începe agitația. Pescarii trebuie să ajungă la plase înainte să răsară soarele. Dincolo de orizont îi așteaptă o surpriză mai puțin plăcută. Meduzele din specia Rizostoma pulmo, creaturi colorate în albastru-violet, au invadat năvoadele, iar peștele se scoate cu greu.

Meduzele au invadat năvoadele

Reporter: „Pește ceva, aveți?”

Mircea Budulan, pescar: „Deocamdată se vede ceva.”

Reporter: „Vă încurcă mult meduzele?”

Mircea Budulan: „Foarte mult, că în loc să tragi de 200 de kilograme de pește, tragi 2 tone de meduze.”

Corespondent PROTV: „Pentru a scoate două, trei sute de kilograme de hamsie, este nevoie de munca a zece oameni care trag încontinuu de plase.”

Pescarii au învățat și cum să desprindă hamsia de meduze. Între timp, marea se colorează în nuanțe portocalii, iar la micul dejun apar și pescărușii.

Curenții aduc meduzele la țărm

La taliene, garduri lungi din plase de pescuit, întinse în larg, peștii se văd, dar nu se pot scoate, din cauza vietăților care au umplut năvoadele.

Fenomenul nu este unul neobișnuit pentru Marea Neagră. Meduzele sunt purtate de curenții din adânc spre țărm, în această perioadă. În plus, apa caldă le oferă mediul ideal pentru reproducere și hrănire.

Florin Timofte, cercetător INCDM: „Ele se hrănesc cu abundența de plancton. E un organism cu 97-98% apă.”

Specialiștii spun că în următoarele săptămâni unele meduze vor ajunge și pe plaje. Evitați să le atingeți.