Ce au găsit medicii în corpul elevei care a ajuns la spital după ce a folosit un dispozitiv de vapat în pauză

Incident grav într-o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la cursuri. Adolescenta folosise în pauză un dispozitiv de vapat.

Conținutul acestuia va fi analizat de polițiști, pentru a stabili dacă avea substanțe psihoactive. După ce au făcut mai multe teste, medicii au găsit derivați ai unui drog, în probele biologice ale feţei.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

La începutul orei, imediat după pauză, eleva de clasa a VII-a i-a spus profesorului că se simte rău. I-a venit în ajutor asistentul medical al unităţii de învăţământ. Cum fata nu şi-a revenit, cei din şcoala au sunat la 112 şi i-au anunţat şi pe părinţii ei.

Luminița Doru, directoarea școlii: „Tremura foarte puternic și era incoerentă, cu senzație de vomă. Mi-a relatat că în dimineața zilei respective, fără să mănânce, a băut un energizant și a fumat dintr-un vape, mi-a spus.”

Reporter: „Părinţii ştiau că are?”

Luminița Doru: „Nu, părinții au fost total surprinşi."

Cei care au intrat în contact cu faţă au povestit că adolescenţa fumase din dispozitivul de vapat, în pauză, la toaletă.

Mama unei colege de clasă: „Copiii au fost foarte speriaţi de acest incident. O fetiță a mers la baie cu altă colegă și au tras dintr-un vape care conține o substanță și a provocat leșin."

Elevă a ajuns de urgenţă cu ambulanţa la spital, unde a fost internată. Potrivit medicilor, analizele au arătat prezenta derivaţilor unui drog în probele biologice.

Cătălina Ionescu, manager Spitalul de Copii din Iași: „Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru, amețeli și halucinații după ce a vapat. Examenul toxicologic a evidențiat derivați de substanțe interzise. Derivații de substanțe interzise reprezintă substanțe care se regăsesc în droguri."

Ovidiu Alexinschi, psihiatru specializat în adicţii: „Această cale de administrare este una din cele mai periculoase, prin potenţialul aproximativ instantaneu de difuzie a substanţei la nivelul creierului. Se poate ajunge chiar la tulburări psihice extrem de grave şi uneori chiar la punerea în pericol a vieţii."

Poliţiştii anchetează cazul. Potrivit directoarei şcolii, adolescenta ar fi primit dispozitivul respectiv de la o colegă din altă clasă, care l-ar fi cumpărat de pe internet. Între timp, elevă a fost externata. Mama ei nu a dorit să comenteze întâmplarea.

