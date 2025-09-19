Ce au găsit medicii în corpul elevei care a ajuns la spital după ce a folosit un dispozitiv de vapat în pauză

Stiri actuale
19-09-2025 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

Incident grav într-o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la cursuri. Adolescenta folosise în pauză un dispozitiv de vapat.

autor
Elena Bejinaru

Conținutul acestuia va fi analizat de polițiști, pentru a stabili dacă avea substanțe psihoactive. După ce au făcut mai multe teste, medicii au găsit derivați ai unui drog, în probele biologice ale feţei.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

La începutul orei, imediat după pauză, eleva de clasa a VII-a i-a spus profesorului că se simte rău. I-a venit în ajutor asistentul medical al unităţii de învăţământ. Cum fata nu şi-a revenit, cei din şcoala au sunat la 112 şi i-au anunţat şi pe părinţii ei.

Luminița Doru, directoarea școlii: „Tremura foarte puternic și era incoerentă, cu senzație de vomă. Mi-a relatat că în dimineața zilei respective, fără să mănânce, a băut un energizant și a fumat dintr-un vape, mi-a spus.”
Reporter: „Părinţii ştiau că are?”
Luminița Doru: „Nu, părinții au fost total surprinşi."

Citește și
ionut mosteanu
Moșteanu avertizează că „provocările” cu drone vor continua. „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”

Cei care au intrat în contact cu faţă au povestit că adolescenţa fumase din dispozitivul de vapat, în pauză, la toaletă.

Mama unei colege de clasă: „Copiii au fost foarte speriaţi de acest incident. O fetiță a mers la baie cu altă colegă și au tras dintr-un vape care conține o substanță și a provocat leșin."

Elevă a ajuns de urgenţă cu ambulanţa la spital, unde a fost internată. Potrivit medicilor, analizele au arătat prezenta derivaţilor unui drog în probele biologice.

Cătălina Ionescu, manager Spitalul de Copii din Iași: „Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru, amețeli și halucinații după ce a vapat. Examenul toxicologic a evidențiat derivați de substanțe interzise. Derivații de substanțe interzise reprezintă substanțe care se regăsesc în droguri."

Ovidiu Alexinschi, psihiatru specializat în adicţii: „Această cale de administrare este una din cele mai periculoase, prin potenţialul aproximativ instantaneu de difuzie a substanţei la nivelul creierului. Se poate ajunge chiar la tulburări psihice extrem de grave şi uneori chiar la punerea în pericol a vieţii."

Poliţiştii anchetează cazul. Potrivit directoarei şcolii, adolescenta ar fi primit dispozitivul respectiv de la o colegă din altă clasă, care l-ar fi cumpărat de pe internet. Între timp, elevă a fost externata. Mama ei nu a dorit să comenteze întâmplarea.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, eleva,

Dată publicare: 19-09-2025 19:35

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Moșteanu avertizează că „provocările” cu drone vor continua. „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”
Stiri actuale
Moșteanu avertizează că „provocările” cu drone vor continua. „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, vineri, că „provocări" cu drone vor mai exista în viitorul apropiat, subliniind că important este ca deciziile să fie luate „cu înţelepciune".

Și-a înjunghiat mortal fratele pentru o palmă de pământ, la Țăndărei. Scandalul a dus la intervenția trupelor speciale
Stiri actuale
Și-a înjunghiat mortal fratele pentru o palmă de pământ, la Țăndărei. Scandalul a dus la intervenția trupelor speciale

Mai multe persoane au fost implicate vineri după-amiază într-un scandal izbucnit la Țăndărei, județul Ialomița, două persoane fiind rănite și transportate la spital. Unul dintre bărbați, care a fost înjunghiat, a murit.

Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei
Stiri actuale
Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei

Managerul Spitalului din Caransebeş a fost reţinut în Timişoara de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită.

Recomandări
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Septembrie 2025

49:52

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28