Ce au descoperit polițiștii din Maramureș într-o dubă urmărită în trafic. Valoarea mărfii depășește 100.000 de euro. FOTO

26-10-2025 | 12:54
Un microbuz încărcat cu peste 27.000 de pachete de țigări, în valoare de 100.000 de euro, a fost urmărit de polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației. Șoferul a abandonat vehiculul, dar a fost prins și reținut pentru 24 de ore.

Aura Trif

În timpul unei acțiuni pentru combaterea contrabandei cu țigări, polițiștii de frontieră au observat în trafic, în municipiul Sighetu Marmației, o autoutilitară cu număr de Franța care circula cu viteză, potrivit Poliției.

Unde a fost găsit șoferul fugar

„S-au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a acesteia, însă, la observarea patrulei Poliției de Frontieră, conducătorul auto a ignorat semnalele și a ocolit echipajul de control, mărind viteza de deplasare. S-a trecut la urmărirea vehiculului, iar la scurt timp acesta a intrat în curtea unui imobil cu porțile deschise. Șoferul a abandonat autoutilitara și a încercat să fugă prin spatele caselor, însă a fost prins de polițiștii de frontieră”, se arată în comunicat.

Șoferul, în vârstă de 25 de ani, este din județul Maramureș, iar în timpul verificărilor a spus că îi este rău și a fost transportat la spital. Totuși, după evaluarea medicală, medicul de gardă a constatat că nu are probleme de sănătate, astfel că polițiștii de frontieră l-au adus la sediu pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificării autoutilitarei, au fost descoperite 55 de baxuri conținând 27.479 de pachete de țigări, în valoare totală de 531.000 de lei (aproximativ 106.000 de euro). Tânărul este cercetat pentru contrabandă și a fost reținut pentru 24 de ore.

Țigările au fost confiscate, iar autoutilitara a fost indisponibilizată până la finalul anchetei. 

Sursa: Agerpres

