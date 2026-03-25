„În data 24 martie a.c., în jurul orei 13:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj şi în cooperare cu lucrătorii din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, au oprit pentru control un autocamion înmatriculat în Turcia. Mijlocul de transport circula pe ruta Turcia - Germania şi era condus de un cetățean turc, în vârstă de 48 ani”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În remorca autocamionului, echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră din Giurgiu și Dolj, împreună cu lucrători vamali, a descoperit 31.400 de țigarete (1.570 pachete) cu timbru de acciză turcesc, pentru care șoferul nu deținea documente legale.

Față de cetățeanul turc, în vârstă de 48 de ani, a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă, iar întreaga cantitate de țigarete, evaluată la aproximativ 47.100 de lei, a fost reținută și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a STPF Dolj.