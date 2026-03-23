Corespondent PROTV: „În timpul unei acțiuni de combatere a contrabandei, polițiștii de frontieră au încercat să oprească în trafic, pentru verificări, o dubă. Șoferul a ignorat semnalele agenților și a accelerat, încercând să își piardă urma. La un moment dat a oprit, a ieșit din mașină și a luat-o la fugă pe un câmp din apropiere. Polițiștii au început urmărirea și, când l-au prins, a încercat să îl imobilizeze.

În timpul intervenției, bărbatul l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști, până i-a dat sângele. Un alt coleg a intervenit pentru a-l potoli pe șoferul violent. Imediat după intervenție, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță, iar polițistul rănit a primit îngrijiri și acum este sub tratament.

În tot acest timp s-a verificat și duba pe care o conducea suspectul, unde au fost găsite țigări de contrabandă în valoare de 100.000 euro, potrivit polițiștilor de frontieră. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru ultraj.”