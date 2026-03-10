Acesta a participat, marţi, la Paris, la Summitul pentru Energie Nucleară, în prezenţa preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, a directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de şefi de stat şi de guvern, miniştri, instituţii financiare internaţionale şi lideri din industrie.

"În estul Europei şi în zona Mării Negre, energia nu mai înseamnă doar consum. Înseamnă siguranţă, competitivitate şi puterea de a-ţi apăra interesele într-un context internaţional tot mai complicat. (...) Lumea are nevoie de tot mai multă energie. Consumăm mai mult, iar în acelaşi timp trebuie să reducem emisiile de CO2 şi să facem sistemele energetice mai stabile. Energia nucleară este una dintre puţinele surse capabile să acopere deficitul de energie curată: produce constant, la scară mare, cu emisii reduse şi are un rol esenţial în securitatea energetică. Pentru România, implicaţiile sunt directe. Suntem la graniţa estică a Uniunii Europene, într-o regiune unde volatilitatea preţurilor se simte repede, iar securitatea energetică are efecte concrete în economie", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că România are 60 de ani de experienţă în energie nucleară şi peste 30 de ani de operare în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă la Cernavodă, iar energia nucleară acoperă deja aproximativ o cincime din consumul naţional de electricitate.

"Avem cele mai performante reactoare nucleare din lume în scoreboard-ul AIEA pentru 2026, după ce Unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 şi 3 la nivel mondial în indicatorii de performanţă pentru 2025, cu un factor mediu de capacitate de peste 92%. În următorii 10 ani, România aproape îşi va tripla capacităţile de producţie a energiei nucleare. De ce? Pentru că orice MW în plus din surse nucleare înseamnă mai multă securitate energetică şi mai multă competitivitate pentru ţara noastră. Pentru că, împreună cu regenerabilele, energia nucleară înseamnă libertatea de a avea un sistem energetic mai puternic, mai echilibrat şi mai robust, inclusiv în momente dificile. De aceea continuăm proiectele de la Cernavodă, prin retehnologizarea Reactorului 1 şi dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 cu tehnologie CANDU, iar la Doiceşti dezvoltăm primul proiect SMR din Europa. Asta înseamnă nu doar energie produsă în România, ci şi investiţii, tehnologie, locuri de muncă, lanţuri de aprovizionare şi şansa de a transforma proiecte strategice în dezvoltare reală", a transmis Bogdan Ivan.