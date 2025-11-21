Ce așteptări are Nicușor Dan de la viitorul primar al Capitalei. Mesajul transmis lui Ciprian Ciucu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre cursa electorală pentru Primăria Capitalei, că el este un bucureştean care are un vot şi un fost primar care, evident, s-a preocupat de oraşul ăsta.

El şi-ar dori ca investiţiile să continuă şi ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.

„Eu sunt un bucureştean care are un vot şi sunt un fost primar care, evident, s-a preocupat de oraşul ăsta şi şi-ar dori ca investiţiile să continuă şi şi-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat despre alegerile din Capitală şi o retragere a candidatului USR, Cătălin Drulă, din cursă.

„Cam astea sunt preocupările mele legate de Bucureşti”, a spus preşedintele, după un eveniment.

Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă a reacţionat după ce cel mai recent sondaj îl plasează pe locul al patrulea în intenţiile de vot, afirmând că a fost avertizat încă de acum o lună că va fi „omorât cu sondajele”.

El a lansat acuzaţii la adresa candidatului PNL Ciprian Ciucu, căruia îi transmite că „nu aşa se duce lupta”.

