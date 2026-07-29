Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Scena s-a petrecut în plină zi pe o stradă din Brașov. O femeie l-a filmat pe bărbatul agresiv când își lovea cu lesa câinele. Revoltată, ea a intervenit și l-a rugat să înceteze, dar bărbatul a ripostat cu jigniri, a înjurat-o și a amenințat-o.

Revoltată, femeia a postat imaginile pe o rețea socială. Polițiștii s-au sesizat, l-au identificat pe bărbat și l-au amendat cu 2200 de lei pentru comportament agresiv față de bietul animal.

Cu toate acestea, polițiștii nu au preluat animalul de lângă stăpân, considerând că leziunile suferite nu sunt grave. Femeia susține că vrea să depună plângere la poliție împotriva bărbatului și să obțină un ordin de protecție, pentru că se teme că individul o va urmări și se va răzbuna.