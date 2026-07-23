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Petrecerea a avut loc duminică într-o locuință din Brașov. Două zile mai târziu, tânăra a anunțat la poliție că ar fi fost agresată sexual și filmată fără acordul ei.

În urma cercetărilor, polițiștii au aflat că un bărbat de 39 de ani ar fi profitat că tânăra era sub influența alcoolului și nu ar fi fost capabilă să se opună.

Imaginile în care victima ar fi fost surprinsă în ipostaze intime ar fi fost apoi arătate și altor persoane. Așa a aflat tânăra despre abuz.

Pe baza probelor, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru agresiune sexuală și violarea vieții private.