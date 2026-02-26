„Prin apel la numărul unic de urgenţă 112, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, la ieşire din Reşiţa spre Caransebeş. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o autospecială de stingere cu apă şi spumă, încadrată cu un echipaj format din 4 militari”, a transmis ISU Timiş.

Potrivit sursei citate, în autoturism se aflau doi adulţi şi un minor, care s-au autoevacuat în siguranţă înainte de sosirea forţelor de intervenţie.

Incendiul a fost localizat şi lichidat în scurt timp, fără a se înregistra victime.