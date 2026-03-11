Rezultatele necropsiei arată că cel mic avea meningo-encefalită.

Băiețelul de un an și 9 luni a fost dus, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Unitatea de Primiri Urgențe de mama sa, pentru că avea febră.

Medicii i-au făcut analize și i-ar fi pus diagnosticul „sinovită acută” la un picior, apoi i-au dat drumul acasă.

Georgiana Buchila, rudă: „Avea febră, o simplă răceală și ea a vrut să se ducă la urgență cu el la spital. I-au făcut o perfuzie, i-au dat o cremă de picior și un singur sirop și au spus că: «Mamă, puteți pleca acasă, copilul e bine. Reveniți luni la control.»”

Corespondent Știrile PRO TV: „Două zile mai târziu însă, copilul a fost adus cu elicopterul SMURD la spital, în stop cardiorespirator. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au dat rezultat.”

Georgiana Buchila, rudă: „Nu l-au tratat deloc, i-au făcut o singură perfuzie, nu l-au tratat deloc. Nu o să las așa, vreau dreptate pentru Pavel.”

Reprezentanții spitalului spun că băiețelul ar fi ajuns la spital cu probleme funcționale la piciorul drept și cu o afecțiune respiratorie de mică amploare, pentru care medicii au recomandat tratament acasă.

Gabriela Ghica, medic Spitalul de Copii Sf. Maria: „A plecat la domiciliu cu recomandările terapeutice și necesitatea revenirii pentru reevaluare în data de 9 martie sau în urgențe dacă simptomatologia o impune. La nivelul spitalului s-a demarat o anchetă internă.”

În paralel, rezultatul necropsiei arată că băiețelul a murit din cauza unei meningo-encefalite.