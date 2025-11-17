Ce a descoperit administratorul judiciar la Nordis. Motivul pentru care unele apartamente nu au mai fost vândute | DOCUMENT

Verificările au avut ca obiectiv stabilirea situației juridice a fiecărei unități locative și identificarea tuturor suprapunerilor de convenții care au afectat proiectul înainte de intrarea Nordis Management SRL în insolvență.

Pentru a obține o imagine completă, CITR a analizat peste 2.900 de foldere de documente furnizate de creditori și de compania debitoare, la care s-au adăugat date de la Cadastru și de la instanțele de judecată. Toate informațiile au fost verificate încrucișat pentru a reconstitui traseul fiecărui apartament, de la momentul construcției până la înscrierea în cartea funciară și semnarea actelor de vânzare sau promisiune.

Rezultatele analizei dezvăluie o situație extrem de complexă, marcată de zeci de conflicte juridice și suprapuneri contractuale. Aproximativ jumătate dintre apartamente au fost deja transferate către terți prin contracte de vânzare-cumpărare sau executări silite, în timp ce pentru alte câteva sute există promisiuni de vânzare în diferite stadii de validitate.

Unele apartamente Nordis au fost vândute de mai multe ori

Administratorul judiciar al firmei Nordis a găsit numeroase cazuri în care același apartament a fost promis sau chiar vândută mai multor persoane.

În unele situații, un apartament promis unui cumpărător a fost ulterior vândut unei alte persoane, iar în altele o unitate a fost promisă succesiv mai multor clienți, rămânând în final în patrimoniul companiei fără a fi valorificată.

O parte dintre probleme au fost generate de recompartimentările ulterioare ale imobilelor, care au schimbat complet configurația unor apartamente. Un apartament cu două camere a fost împărțit, de exemplu, în două unități mai mici, iar cumpărătorii inițiali au rămas fără obiectul contractelor.

Raportul mai arată că alte apartamente și-au pierdut destinația locativă după ce au fost transformate în birouri sau spații tehnice, ceea ce a făcut imposibilă executarea contractelor semnate de reprezentanții Nordis inițial. În total, peste două sute de promisiuni de vânzare s-au dovedit a fi fără obiect în urma acestor modificări și tranzacții ulterioare.

Procedura continuă cu analize individuale

În același timp, CITR a identificat și situații în care există interpretări divergente între administratorul judiciar și administratorul special în privința obligației companiei de a preda unele apartamente. Aceste cazuri vor fi analizate individual, în funcție de solicitările formulate de promitenții cumpărători. Există și peste trei sute de apartamente pentru care nu au fost găsite promisiuni de vânzare în derulare, unele dintre ele fiind ipotecate, precum și mai multe spații tehnice și comerciale aflate în aceeași situație.

Nordis a intrat în insolvență în octombrie 2024

În perioada următoare, CITR va analiza punctual cererile creditorilor care solicită executarea promisiunilor de vânzare considerate valide. Pentru convențiile rămase fără obiect, administratorul judiciar urmează să verifice dacă poate fi aplicată soluția propusă de debitor, respectiv atribuirea unor unități echivalente, dar doar cu acordul celor afectați.

Procedura de insolvență a Nordis Management SRL, deschisă în octombrie 2024, este una dintre cele mai complexe din ultimii ani, implicând peste 1.200 de creditori și o masă credală solicitată de peste 900 de milioane de lei. În prezent, sunt în derulare și peste 600 de litigii, ceea ce complică suplimentar administrarea dosarului.

Pentru clarificări suplimentare, creditorii și părțile interesate sunt invitați să contacteze administratorul judiciar CITR.

