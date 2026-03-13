Peste 30 de persoane au fost legitimate în timpul percheziției de luptătorii serviciului pentru Acțiuni Speciale. Câți bani au găsit acolo anchetatorii.

Vorbim de diferite sume in lei si euro, aproximativ 47.000 de lei. Pe lângă acești bani, anchetatorii au mai ridicat și 500 de jetoane, așa cum au cazinourile licențiate, mai multe pachete de cărți de joc, dar și, surpriză, zaruri măsluite, care puteau fi acționate cu ajutorul unor telecomenzi.

Polițiștii din Giurgiu au indicii să creadă că în spatele afacerii ilegale se aflau membrii clanului Butoane, clienți vechi ai procurorilor DIICOT în dosare de camăta, șantaj, proxenetism și trafic de droguri.

Asta pentru ca printre cei aflați în acel loc amenajat să para un cazinou, se aflau trei dintre membrii acestei grupări periculoase. Tot de acolo au fost ridicate și mai multe obiecte periculoase, folosite probabil să-i intimideze pe jucătorii care observau ca sunt păcăliți.

Pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc polițiștii au aplicat și patru amenzi în valoare de 2.000 de lei, iar un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu urmează să decidă dacă cere arestarea preventiva a suspecților.