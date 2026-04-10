La cele mai multe lăcașuri de cult, cazarea este gratuită și doar la unele se percep tarife modice. Oamenii își regăsesc liniștea, printre chipuri de sfinți și rugăciuni.

La aproape 50 de kilometri de Cluj-Napoca, într-un sat liniștit, Mănăstirea Nicula devine, în fiecare an, loc de popas și reculegere pentru sute de credincioși. De Paște, porțile sunt deschise pentru pelerini, iar cei care ajung aici pot fi găzduiți gratuit.

La mănăstirea Nicula, numai la slujba de înviere sunt așteptați aproape două mii de credincioși. Așa că cele aproximativ 60 de locuri de cazare disponibile aici au fost deja ocupate. Cei care vor înnopta la mănăstire au și masa asigurată.

Pantelimon Mocan, preot: „Noi facem și liturghia până dimineața după slujba de înviere cei care sunt deja cazați, pentru ei oferim întotdeauna masă și ea este gratuită”.

Pe Valea Ilvei, în județul Bistrița-Năsăud, la Mănăstirea „Schimbarea la Față”, măicuțele fac ultimele pregătiri pentru oaspeții care vin de Paște.

Cele 40 de locuri de cazare sunt deja ocupate, iar credincioșii vor primi mâncare de post.

Maica Macarie, monahie mănăstirea „Schimbarea la Față”: „Nu e cu plată, cei care vin lasă cât doresc și îi primim cu drag”.

Forfotă este și la Mănăstirea Dumbrava din județul Alba. Sunt 50 de locuri în camere cu mai multe paturi, inclusiv pentru familii cu copii, iar cazarea este gratuită.

Vasile Crișan, arhimandrit mănăstirea Dumbrava: „S-au anunțat de când a început postul patimilor din toată țara, chiar și din străinătate, din Italia, din Spania și din America a venit o familie”.

După zile lungi de post, măicuțele vor pregăti și bucate tradiționale pentru masa de Paște.

Oliviu Botoi, consilier eparhial Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia: „În marile mănăstiri din Arhiepiscopia Alba Iulia sunt disponibile aproximativ 200 de locuri de cazare”.

Și în ținutul mănăstirilor din Moldova, pelerinii au găsit locuri de cazare. De exemplu, la Mănăstirea Neamț sunt 60 de camere gratuite, iar lângă lăcașul de cult mai sunt 60 care costă între 150 și 300 de lei pe noapte.

Lucian Apopei, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „Sunt unele care au dezvoltat și unele spații, din veniturile cărora își susțin existența obștii monahale”.

Turiștii pot veni și după zilele de sărbătoare.